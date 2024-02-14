ЖУТКАЯ ГОЛОЛЕДИЦА ⟩ Житель Эстонии так неудачно упал на автобусной остановке, что ему потребовалась скорая помощь

В группе Elva в Facebook жительница Эльва Майги обращает внимание на невероятно скользкие автобусные остановки и парковки магазинов. «Эльва, заботитесь ли вы об автобусных остановках в своей волости? Я так не думаю. Это район Ранну, о котором вы даже не хотите знать. Я вызвала скорую помощь человеку, бедняга упал на скользкой дороге, у него болела спина, он не мог двигаться. Парковка перед магазином Coop в Ранну... вчера там упал человек», - пишет она и советует волостным чиновникам съездить из Эльва в сторону Ранну и Каарлиярве. «Вы упадете, как только выйдете из машины», - убеждена Майги. «Все настолько плохо, что денег на борьбу с гололедицей уже нет?» - спрашивает она, делясь фотографиями мрачного зрелища, которое она увидела на автобусной остановке Rannu apteek.