Женщина сделала необычный подарок своему избраннику в День святого Валентина: такого он точно не ожидал

Женщина подарила мужчине иронический сюрприз в День святого Валентина.

На первый взгляд, все отлично, но на самом деле там снимки других женщин, которым он ставил лайки в Instagram.

Растерянный мужчина спрашивает: «Что это, черт побери?». На что его избранница ответила: «Все фотографии, которые ты лайкам в Инстаграме». «Аааа, очень мило», - отвечает он, убирая телефон обратно в карман.

Вскоре Глория прокомментировала: «Поскольку все делятся тем, что подарили своей второй половинке на День святого Валентина, я решила поделиться своим. Итак, я подарила мужчине эту милую маленькую коробочку и наполнила ее фотографиями всех девушек, которые он лайкал в Instagram. Надеюсь, ему это понравилось».

В комментариях мужчины встали на защиту избранника Глории:

Ничего страшного, если посмотреть на меню десертов... Это не значит, что он собирается что-то заказывать

Боже, бедный парень

Это же просто лайки

Они красивые девушки! То, что твоему партнеру нравятся картинки, не значит, что он собирается изменить