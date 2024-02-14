В видео, которое стало вирусным в TikTok, видно, как Глория Товар из Лос-Анджелеса дарит любимому небольшую платформу с фотографиями, пишет TSN.
Женщина сделала необычный подарок своему избраннику в День святого Валентина: такого он точно не ожидал
Женщина подарила мужчине иронический сюрприз в День святого Валентина.
На первый взгляд, все отлично, но на самом деле там снимки других женщин, которым он ставил лайки в Instagram.
Растерянный мужчина спрашивает: «Что это, черт побери?». На что его избранница ответила: «Все фотографии, которые ты лайкам в Инстаграме». «Аааа, очень мило», - отвечает он, убирая телефон обратно в карман.
Вскоре Глория прокомментировала: «Поскольку все делятся тем, что подарили своей второй половинке на День святого Валентина, я решила поделиться своим. Итак, я подарила мужчине эту милую маленькую коробочку и наполнила ее фотографиями всех девушек, которые он лайкал в Instagram. Надеюсь, ему это понравилось».
В комментариях мужчины встали на защиту избранника Глории:
- Ничего страшного, если посмотреть на меню десертов... Это не значит, что он собирается что-то заказывать
- Боже, бедный парень
- Это же просто лайки
- Они красивые девушки! То, что твоему партнеру нравятся картинки, не значит, что он собирается изменить
@gr93la I have a sense of humor with my man! I don’t know about y’all but I thought this was the perfect gift 🤣 He loved it 😘 #gorgeousgirls #fyp #joke ♬ original sound - Gloria