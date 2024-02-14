О том, что брак латвийского баскетболиста Яниса Тиммы с певицей Анной Седоковой переживает кризис, уже давно говорят в прессе. 14 февраля певица опубликовала запись в соцсетях, где рассказала о том, что происходит между ними, пишет RUS TVNET.
Анна Седокова рассказала о браке с Янисом Тиммой: «Расстаемся уже в двадцатый раз»
«Думаю уже не секрет, что в последнее время мы с мужем живем в разных городах и расстаемся уже в двадцатый раз. Жизнь поступала с нами достаточно жестко, и в какой то момент я просто опустила руки. И сказала - все. А он не опустил», - написала Анна Седокова.
Певица сама не знает, куда приведет эта история: «Не знаю, как будет дальше, но когда-то Янис меня научил, что даже пять минут с любимым человеком имеет значение. Прилететь из Стамбула в единственные выходные ночью для того, чтобы быть вместе в этот день и привезти подарки не только тебе, но и ребенку - точно поступок. И то, что мы лучшие друзья навсегда, этого никто и никогда не изменит. А дальше посмотрим».
В завершение Анна поздравила подписчиков с Днем святого Валентина.
«С праздником, мои любимые девочки. Я желаю всем, чтобы за вас так боролись, а не отпускали при первой возможности», - пожелала она.
Напомним, для Яниса Тиммы это второй брак. Он сблизился с Анной, когда был официально женат на матери своего сына Сане.