Анна Седокова рассказала о браке с Янисом Тиммой: «Расстаемся уже в двадцатый раз»

«Думаю уже не секрет, что в последнее время мы с мужем живем в разных городах и расстаемся уже в двадцатый раз. Жизнь поступала с нами достаточно жестко, и в какой то момент я просто опустила руки. И сказала - все. А он не опустил», - написала Анна Седокова.



Певица сама не знает, куда приведет эта история: «Не знаю, как будет дальше, но когда-то Янис меня научил, что даже пять минут с любимым человеком имеет значение. Прилететь из Стамбула в единственные выходные ночью для того, чтобы быть вместе в этот день и привезти подарки не только тебе, но и ребенку - точно поступок. И то, что мы лучшие друзья навсегда, этого никто и никогда не изменит. А дальше посмотрим».