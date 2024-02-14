Максим Галкин показал редкое фото 74-летней Аллы Пугачевой: как выглядит звезда

На странице в Instagram Галкин сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина опубликовал фотографию своей возлюбленной. На фото 74-летняя Алла Борисовна изображена в кресле на фоне белой стены. Пугачева сидит в светлых джинсах и кофте и смотрит в телефон. При этом звезда держит в руках зажженную сигарету.