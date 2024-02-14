Российский юморист Максим Галкин, которого в РФ признали «иноагентом» из-за поддержки Украины, поделился редким фото с женой, певицей Аллой Пугачевой, пишет TSN.
Максим Галкин показал редкое фото 74-летней Аллы Пугачевой: как выглядит звезда
На странице в Instagram Галкин сегодня, 14 февраля, в День святого Валентина опубликовал фотографию своей возлюбленной. На фото 74-летняя Алла Борисовна изображена в кресле на фоне белой стены. Пугачева сидит в светлых джинсах и кофте и смотрит в телефон. При этом звезда держит в руках зажженную сигарету.
Максим Галкин не стал писать под фотографией жены любовную оду, а ограничился лаконичной подписью: «Звонок другу».
В свою очередь, поклонники супругов бросились делать комплименты Пугачевой и желать супругам много общих счастливых лет.