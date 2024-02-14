ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ⟩ Женщины этих знаков Зодиака самые требовательные

Овен

Женщины этого знака обладают огненной энергией и страстью, они требуют постоянного движения и активности в отношениях. Им нужно постоянное внимание и поддержка, иначе они быстро потеряют интерес. Они не потерпят к себе отношения на в половину меры, только максимум, и чтобы весь мир крутился вокруг них.

Дева

Аналитичные и перфекционистичные, женщины Девы могут быть крайне требовательными к себе и окружающим. Они стремятся к порядку и чистоте во всем, включая отношения, и ожидают того же от партнера. Они не терпят поверхностных отношений и лжи. Они требуют глубокой эмоциональной связи и часто проверяют партнера на преданность и искренность. Также для них очень важна финансовая обеспеченность партнера, ведь они сами привыкли достигать финансовых успехов и того же требуют от своего ближайшего окружения.

Козерог

Женщины этого знака обладают амбициозным характером и стремятся к высоким стандартам, как в карьере, так и в личной жизни. Они могут быть требовательными к себе и своему партнеру, ожидая стабильности и надежности. Женщины-Козероги не будут намекать или просить о внимании или подарках, они будут лишь делать выводы, если мир не будет у их ног, и долго не задержаться в таких условиях.