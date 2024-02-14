В среду утром веселая курица по случаю Дня святого Валентина тепло обнимала пешеходов по дороге на работу и в школу, пишет Elu24.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Не просто так: в День святого Валентина по центру Таллинна расхаживала веселая курица
В центре Таллинна в утренний час пик в День святого Валентина прошла акция «Обними курицу», в ходе которой веселая курица раздавала объятия всем прохожим.
Акция была организована организацией по защите животных Nähtamatud Loomad с целью привлечь внимание к проблемам благополучия кур, содержащихся в клетках.
«Куры по своей природе - нежные, чувствительные, но очень общительные птицы. К сожалению, около 80 процентов кур-несушек в Эстонии содержатся в тесных проволочных клетках, где у них нет возможности заниматься какой-либо естественной деятельностью», - говорит Лийна Пеяске, руководитель отдела по связям с общественностью организации Nähtamatud Loomad. «Этим веселым утренним приветствием мы хотим обратить внимание людей на то, что курам не место в клетках. Существуют гораздо более гуманные способы производства яиц, и у каждого из нас есть возможность сделать что-то хорошее для кур, отдавая предпочтение яйцам от кур, содержащихся не в клетках».
Организация по защите животных Nähtamatud Loomad работает над улучшением условий жизни животных на фабричных фермах. Организация уже третий год раздает объятия от веселой курицы в День святого Валентина. Смотрите в галерее, как большая курица радовала жителей Таллинна в прошлом году: