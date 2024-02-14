ГАЛЕРЕЯ ⟩ Не просто так: в День святого Валентина по центру Таллинна расхаживала веселая курица

«Куры по своей природе - нежные, чувствительные, но очень общительные птицы. К сожалению, около 80 процентов кур-несушек в Эстонии содержатся в тесных проволочных клетках, где у них нет возможности заниматься какой-либо естественной деятельностью», - говорит Лийна Пеяске, руководитель отдела по связям с общественностью организации Nähtamatud Loomad. «Этим веселым утренним приветствием мы хотим обратить внимание людей на то, что курам не место в клетках. Существуют гораздо более гуманные способы производства яиц, и у каждого из нас есть возможность сделать что-то хорошее для кур, отдавая предпочтение яйцам от кур, содержащихся не в клетках».