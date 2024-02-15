ВОШЛА НЕ В ТУ ДВЕРЬ ⟩ Во всеми любимом столичном ресторане на Винни-Пуха напали дети

Праздник, на который пригласили Винни-Пуха, оказался детским днем рождения. По словам Марии, самой младшей была именинница (один год), а старшему ребенку было около 11-12 лет. Учитывая то, что аниматор за всю свою карьеру работала с самыми разными возрастами: от годика и до ста лет, детская аудитория ее изначально никак не испугала. Но так было только поначалу...

Мария рассказывает, что с первых же секунд, как она вышла к детям, они на нее набросились и стали бить. «Дети в буквальном смысле слова избивали медведя!» - делится артистка, вспоминая, что покой наступил только на пять минут, пока она фотографировалась с гостями.

«Клоун пытался оттащить детей и успокоить их как мог, защищал медведя, заслоняя его собой. Единорожка держала на руках годовалую девочку, виновницу торжества, и пыталась не уронить ее. Из взрослых никто ничего не делал, не говорил никому, стояли, смеялись, снимали!» - жалуется аниматор.

О произошедшем на мероприятии Мария хотела поговорить с заказчиком, но не успела она открыть и рта, как он быстро дал ей деньги и ушел. Помимо испытанного сильного стресса, дома аниматор обнаружила, что под глазом у нее теперь красуется синяк и у костюма оторвана лапа.

Порванный костюм Винна-Пуха. Фото: Erakogu