Куда поехать летом на море: названы лучшие пляжные направления Европы в 2024 году

1. Кипр

Эксперты издания уверены, что этот небольшой остров в Средиземноморье станет одним из самых популярных пляжных направлений в 2024 году. Хотя географически Кипр ближе к Ближнему Востоку, в культурном отношении он является частью Европы и членом ЕС. В последнее время популярность Кипра растет. Это связано с потрясающими пляжами, а также с хорошим сочетанием истории, культуры и еды.

На Кипре туристов ждет множество древних руин, поэтому, если вы любите древнюю историю и уже были в Греции, Кипр должен стать вашей следующей остановкой.

Еда на Кипре находится под сильным влиянием как греческой кухни, так и кухни Ближнего Востока, что делает страну настоящим раем для гурманов.

Благодаря средиземноморскому климату Кипр также является одним из самых теплых европейских направлений для посещения зимой, а пляжный сезон на острове помимо лета растягивается практически на всю весну и осень.

Кроме того, по данным BudgetYourTrip, Кипр является одной из самых доступных в плане цены стран Европы.

2. Балеарские острова

Эти острова, расположенные у побережья Испании, состоят из Майорки, Менорки, Ибицы и Форментеры и в настоящее время бьют рекорды туризма.

Каждый остров имеет свою собственную индивидуальность. Ибицу знают как главное место для вечеринок, а менее известная Форментера, расположенная к югу от Ибицы, имеет совершенно другую, очень спокойную атмосферу.

Майорка – самый большой из Балеарских островов, и каждый здесь найдет что-то для себя: яркий город, история и культура, ночная жизнь и удивительные пляжи.

Тем временем, Менорка – более тихий остров, который отлично подходит для семейного отдыха, а также известен потрясающими пляжами.

3. Албания

Это лучшая страна для путешественников с ограниченным бюджетом. По данным BudgetYourTrip, это одна из самых дешевых туристических стран Европы – цены здесь в разы ниже, чем в Греции или даже соседней Хорватии, которая за последние несколько лет стала намного дороже.

Сейчас популярность Албании стремительно растет, в первую очередь благодаря одним из самых великолепных пляжей в Европе, тянущихся вдоль потрясающего средиземноморского побережья.

Албания также является горячей точкой для цифровых кочевников, поскольку она предлагает одни из лучших условий пребывания для удаленщиков.