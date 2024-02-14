НАШЕСТВИЕ ЗЕМНОВОДНЫХ ⟩ Дорогу рядом с городом перекрыли на шесть недель, чтобы жабы могли ее перейти

В Великобритании одна из дорог рядом с городом Бат будет закрыта для водителей на шесть недель, чтобы помочь местным амфибиям добраться до мест их размножения. Об этом пишет Metro.

Трасса Charlcombe Lane будет закрыта до 25 марта, пока жабы, лягушки и тритоны будут добираться до своих «родовых мест». Она закрывается каждый год начиная с 2003 года в сотрудничестве с городским советом Бата и Северо-Восточного Сомерсета.

Группа по спасения амфибий из деревни Чарлкомб будет патрулировать территорию, чтобы помочь животным безопасно совершить их путешествия. По их оценкам, 2500 амфибий пересекут дорогу, чтобы добраться до озера, где они будут спариваться и размножаться. Жабы обычно отправляются в путь после наступления сумерек в феврале-марте, но переход через трассу может оказаться опасным.

«Рядом с деревней Чарлкомб они часто оказываются в ловушке из-за высоких каменных стен, поэтому каждый вечер добровольцы патрулируют местность, чтобы переместить земноводных в безопасное место и дать им возможность продолжить свой путь. Ежегодно на дорогах гибнет около 20 тонн жаб, поэтому наша группа стремится сделать все возможное, чтобы популяции жаб, лягушек и тритонов выжили», - рассказала Хелен Хоббс, которая следит за амфибиями в этом году.

Издание отмечает, что еще одна дорога в Линкольншире также ежегодно закрывается, чтобы помочь амфибиям добраться до места назначения. В один из дней в 2013 году на ней были найдены мертвыми более 40 пар жаб.

Фонд Wildlife Trust Fund пояснил, что обыкновенные жабы встречаются по всей Великобритании и они известны своими массовыми миграциями к своим гнездовым водоемам в первые теплые, влажные вечера года. Часто это случается ближе к Дню святого Валентина.