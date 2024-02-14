Умерла актриса фильма «Бриллиантовая рука»

«Много лет назад ассистент Леонида Гайдая заметил ее прямо на улице. Режиссеру нужна была яркая актриса, и Островскую взяли в фильм без никаких актерских проб. Следующей была эпизодическая роль в фильме »Старый знакомый«, и на этом ее карьере в кино пришел конец. Виктория была в гостях у нас на программе, и ходили слухи о том, что родные под конец жизни бросили ее на произвол судьбы, оставив в нищете. Невероятно драматичная судьба. Очень жаль», – написал он.

Что известно о Виктории Островской

Виктория Островская родилась в Киеве. Она хотела стать балериной, однако из-за проблем со здоровьем не смогла танцевать. Далее она выбрала для себя актерство и даже окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого.

Позже Виктория играла в театре в Днепре, а затем уехала в Москву. Там она изначально работала диспетчером на автобазе, однако это место стало судьбоносным - ее заметил ассистент режиссера Леонида Гайдая, который искал актеров для киноленты «Бриллиантовая рука».

Сцена Островской в фильме длилась всего 1,5 минуты, однако ее героиня - турецкая проститутка, запомнилась зрителям. Также ее фраза «Цигель-цигель, ай-лю-лю» стала крылатой.

После этой роли она сыграла еще в фильме «Старый знакомый» и ушла из кино.