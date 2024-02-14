Шэрон Стоун рассказала о том, как трудно быть богатой и знаменитой

Шэрон Стоун, состояние которой составляет 60 миллионов долларов, призналась в интервью, что «быть знаменитой - очень дорого». 65-летняя звезда «Основного инстинкта» дала откровенное интервью, пишет InStyle.

Обладательница «Золотого глобуса» сказала, что она настолько известна, что больше не может летать обычными рейсами и ей приходится нанимать свиту сотрудников, чтобы выглядеть стильно. А еще ее известность ей обходится очень дорого.

«Вы идете на ужин, а за столом 15 человек, и кто получит чек? Каждый раз ты получаешь чек на ужин на 3000 долларов», - призналась Стоун, отметив, что ее знают повсюду, даже «в тропических лесах Амазонки», поэтому ей всегда приходится следить за тем, во что она одета.

Звезда подсчитала свои расходы, включая дом и команду сотрудников, от публицистов до охраны и визажистов.

Шэрон сказала, что она слишком известна, чтобы летать коммерческими авиалиниями, и сказала: «По крайней мере, теперь люди понимают, что Дженнифер Лоуренс не может просто так сесть в самолет. Николь Кидман не может прыгнуть на рейс »Дельты«. Шэрон Стоун тоже не может этого сделать, независимо от того, много ли она снимается в фильмах».

Актриса снялась в фотосессии для InStyle. И напомнила, что не была готова к славе, которая обрушилась на нее после съемок в «Основном инстинкте», который стал ее 18-м фильмом.

Когда фильм вышел, она все еще ездила на малолитражке, которую фанаты брали штурмом. А когда она выходила куда-нибудь поесть, то толпа ломилась в окна ресторана. Однажды попутчик в полете стал настолько агрессивным, что пилоту пришлось развернуть самолет. Стоун заработала всего 500 000 долларов за съемки в фильме «Основной инстинкт», который собрал более 350 миллионов долларов в мировом прокате. Ее коллега по фильму Майкл Дуглас заработал, как сообщается, 14 миллионов долларов. У нее не было тех денег, которые требуются для найма частной охраны. И ей пришлось срочно купить недостроенный дом за воротами, чтобы хоть как-то себя обезопасить.

С той поры актриса перенесла почти смертельный инсульт в 2001 году. Она утверждает, что медицинский персонал не отнесся серьезно к ее описанию уровня боли и в результате не обнаружил кровоизлияния в мозг: «Они пропустили это при первой ангиограмме и решили, что я притворяюсь», - рассказала Стоун.