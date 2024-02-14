Гарри и Меган могут навсегда лишить титула герцогов Сассекских. Что произошло?

Дело в том, что накануне Гарри и Меган запустили новый сайт, использовав для него королевские титулы, а также герб, пишет Daily Mail.

Конечно, запуск сайта – обыденное дело, но супруги не просто запустили новый сайт, а переделали под него сайт своего фонда Archewell, сменив интернет-адрес на Sussex.com.

На сайте парочка опубликовала собственные биографии и список добрых дел. По всей вероятности, на такой шаг Гарри и Меган решились, чтобы напоминание о причастности к королевской семье оживило их карьеру и постоянно привлекало внимание СМИ.

На сайте уже опубликованы биографии принца и его супруги. Гарри представлен как «гуманитарный деятель, ветеран, защитник психического здоровья и борец за окружающую среду», а Меган Маркл называют «феминисткой и борцом за права человека и гендерное равенство».

Кроме того, опубликован пресс-релиз со встречи Меган Маркл с переехавшими из Афганистана в США женщинами, в рамках проекта The Welcome Project, созданного в 2023 году. Меган Маркл провела кулинарный вечер, на котором они приготовили блюда афганской кухни.

Все бы ничего, но теперь Сассексам угрожают проблемы. Источники утверждают, что за использование королевского титула в коммерческих целях Меган и Гарри могут навсегда лишить титула герцога и герцогини и наложить штраф.