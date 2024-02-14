Не успели утихнуть разговоры о поездке принца Гарри в Великобританию на встречу с отцом Чарльзом III, как Сассексы подбросили общественности новый повод для обсуждения, пишут Fakty.
Гарри и Меган могут навсегда лишить титула герцогов Сассекских. Что произошло?
Дело в том, что накануне Гарри и Меган запустили новый сайт, использовав для него королевские титулы, а также герб, пишет Daily Mail.
Конечно, запуск сайта – обыденное дело, но супруги не просто запустили новый сайт, а переделали под него сайт своего фонда Archewell, сменив интернет-адрес на Sussex.com.
На сайте парочка опубликовала собственные биографии и список добрых дел. По всей вероятности, на такой шаг Гарри и Меган решились, чтобы напоминание о причастности к королевской семье оживило их карьеру и постоянно привлекало внимание СМИ.
На сайте уже опубликованы биографии принца и его супруги. Гарри представлен как «гуманитарный деятель, ветеран, защитник психического здоровья и борец за окружающую среду», а Меган Маркл называют «феминисткой и борцом за права человека и гендерное равенство».
Кроме того, опубликован пресс-релиз со встречи Меган Маркл с переехавшими из Афганистана в США женщинами, в рамках проекта The Welcome Project, созданного в 2023 году. Меган Маркл провела кулинарный вечер, на котором они приготовили блюда афганской кухни.
Все бы ничего, но теперь Сассексам угрожают проблемы. Источники утверждают, что за использование королевского титула в коммерческих целях Меган и Гарри могут навсегда лишить титула герцога и герцогини и наложить штраф.
«У них будут большие проблемы. Если на сайте увидят хоть малейший намек на монетизацию, он будет закрыт. Просто поражает, что они не понимают, насколько это бестактно» , – цитирует издание инсайдера.
Впрочем, другой источник, близкий к паре, настаивает на том, что Гарри и Меган были и будут герцогами Сассекскими и членами британской королевской семьи – этого у них не отнять.
В то же время, оппоненты указывают, что после того, как Гарри и Меган отказались быть частью королевской семьи, они потеряли право на использование титулов с целью получения доходов.
Также журналисты ведут спор о том, был ли приезд Гарри в Великобританию вызван заботой о здоровье отца или первой попыткой примирения. Ведь в Великобритании Гарри пробыл всего сутки, а с королем встречался не дольше 45 минут. К тому же не встретился с родным братом принцем Уильямом и не навестил его супругу Кейт Миддлтон, которая восстанавливается после операции.
После возвращения из Лондона герцог Сассекский сразу же побывал на публичном мероприятии. Он вручил награду «Человек года НФЛ» защитнику «Питтсбург Стилерс» Кэмерону Хейворду.