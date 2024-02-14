Иногда случается, что заказываешь что-то из интернет-магазина, но товар так и не получаешь, а за возврат денег с некоторыми продавцами приходится побороться. Так, печально известный винный э-магазин Deluxewine вновь оказался темой для обсуждения в соцсетях.
ПОЛСОТНИ ЖАЛОБ ⟩ Печально известный интернет-магазин продолжает огорчать жителей Эстонии
В октябре прошлого года Rus.Postimees писал, что Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) советует тщательно взвешивать возможные опасности и риски при совершении сделок с интернет-магазином Deluxewine.ee. С мая 2023 года в комиссию по рассмотрению потребительских жалоб поступило 35 заявлений на этого продавца.
На прошлой неделе в соцсетях появился вопрос от женщины, которая не знает, как следует поступить. Весной прошлого года она заказала бутылку виски в подарок из того самого интернет-магазина, однако по сей день ни товара, ни возврата денег она не получила. На вопрос комментатора о стоимости заказа, женщина ответила, что виски стоило 60 евро.
Однако выяснилось, что это не единственный человек, который столкнулся с проблемами с этим продавцом. Оказалось, что людей, сделавших заказ и не получивших ничего, много, и в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора подано уже несколько десятков жалоб.
Кто-то также поделился своим разочарованием: человек сделал заказ более чем на 700 евро еще в ноябре, но с тех пор ничего не добился. Ему посоветовали подать заявление в полицию, и если пострадавших от недобросовестного магазина будет много, то этим делом займутся.
В другой группе еще летом 2023 года также появилась публикация, где жительница Эстонии рассказала, что более месяца назад сделала заказ в Deluxewine, но ни товара, ни его замены, ни возврата денег она так и не получила.
Deluxewine: мы пытаемся все решить
Мы обратились в Deluxewine, чтобы узнать, планируют ли они возвращать клиентам деньги и почему подобные ситуации возникают в принципе.
Представитель э-магазина сказал, что они пытаются разрешить ситуацию и вернуть клиентам деньги: «У нас закончились товары, и мы сделали новый заказ, но время ожидания оказалось долгим. Мы занимаемся этим. Нескольким клиентам мы уже вернули деньги или выдали им заказанный товар».
Обе фирмы внесены в черный список
Мы также обратились в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), чтобы узнать, как стоит действовать людям, попавшим в такую ситуацию; есть ли возможность вернуть свои деньги и почему разрешение таких ситуаций занимает так много времени.
Марго Леэн, эксперт по консультированию секретариата комиссии по потребительским спорам TTJA отметила, что в октябре 2023 года департамент выпустил предупреждающий пресс-релиз об этом торговце.
«Хотелось бы уточнить, что с мая прошлого года в комиссию по потребительским спорам обратились 48 потребителей в отношении Deluxewine OÜ и Deluxehome OÜ. Обе фирмы не выполнили решения комиссии и были внесены в черный список», - говорит Леэн.
Она добавляет, что по данным Krediidiinfo, по состоянию на 12 февраля 2024 года у Deluxewine OÜ имеется налоговая задолженность в размере 5858 евро, а у Deluxehome OÜ - 5128 евро.
«Если торговец не выполнил заказ в установленный срок, потребитель также может отказаться от договора. Отказ от договора может быть отправлен, например, по электронной почте. Продавец имеет возможность выполнить обязательство банковским переводом, что занимает очень мало времени, и задержка возврата денег более чем на несколько дней неоправданна. Если торговец не возвращает деньги, потребитель может обратиться в комиссию по потребительским спорам», - говорит Леэн.
Выполнение решения комиссии по потребительским спорам, по словам эксперта по консультированию, является добровольным для торговца и не может быть принудительным. Если продавец не выполнит решение комиссии, он будет внесен в список торговцев, не выполнивших решения комиссии - так называемый черный список, который будет опубликован на сайте Департамента защиты прав потребителей и технического надзора и на странице комиссии. Дальнейшие средства принуждения для урегулирования спора не предусмотрены.
«Потребители имеют право обратиться в суд с претензией к продавцу в ускоренном производстве для платежных поручений или подав иск. Судебные решения подлежат исполнению, если у торговца есть активы. Перед обращением в суд необходимо направить претензию продавцу в письменном виде или в форме, которая может быть воспроизведена в письменном виде (например, по электронной почте)», - подытожила Леэн.