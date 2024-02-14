ПОЛСОТНИ ЖАЛОБ ⟩ Печально известный интернет-магазин продолжает огорчать жителей Эстонии

В октябре прошлого года Rus.Postimees писал, что Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) советует тщательно взвешивать возможные опасности и риски при совершении сделок с интернет-магазином Deluxewine.ee. С мая 2023 года в комиссию по рассмотрению потребительских жалоб поступило 35 заявлений на этого продавца.

На прошлой неделе в соцсетях появился вопрос от женщины, которая не знает, как следует поступить. Весной прошлого года она заказала бутылку виски в подарок из того самого интернет-магазина, однако по сей день ни товара, ни возврата денег она не получила. На вопрос комментатора о стоимости заказа, женщина ответила, что виски стоило 60 евро.

Однако выяснилось, что это не единственный человек, который столкнулся с проблемами с этим продавцом. Оказалось, что людей, сделавших заказ и не получивших ничего, много, и в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора подано уже несколько десятков жалоб.

Кто-то также поделился своим разочарованием: человек сделал заказ более чем на 700 евро еще в ноябре, но с тех пор ничего не добился. Ему посоветовали подать заявление в полицию, и если пострадавших от недобросовестного магазина будет много, то этим делом займутся.