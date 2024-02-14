Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – съездила на уикенд в Рим. На улицах города ранним утром девушка устроила провокационную фотосессию, несколько кадров из которой опубликовала в Instagram, пишет TCH.
«Люблю свой целюлит»: модель в кружевном белье показала свои пышные формы на улицах Рима
Грейси предстала в бежево-прозрачных мюлях и черном тренче, который раскрыла и показала свои пышные формы в сексуальном кружевном белье темно-фиолетового цвета.
Бон похвасталась сексуальным бюстом, плоским животом, тонкой талией, широкими бедрами и огромными ягодицами.
«Италия не была готова к этому. Чувствую себя и люблю свой целлюлит, бедра и растяжки», – откровенно написала модель.