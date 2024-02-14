ФОТО ⟩ «Одержим ею»: друзья голливудского актера Тома Круза подтвердили его роман с россиянкой

Сейчас влюбленные начали вместе появляться на светских мероприятиях. Например, недавно они стали гостями гала-ужина в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance Charity в пятизвездочном отеле Raffles. Интересно, что общие знакомые пары говорят, что Том и Эльсина пока не хотят афишировать свои отношения, но у них все хорошо.

«В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе. За последние несколько недель они очень сблизились, но стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить конфиденциальность», - отметили друзья влюбленных.

По слухам, голливудский актер и россиянка могли познакомиться в декабре прошлого года во время вечеринки в Мейфэре. Тогда один из гостей сказал так:

«Они были неразлучны, точно пара. Казалось, Том был одержим ею».