Американский актер Том Круз таки встречается с россиянкой Эльсиной Хайровой по словам их друзей. Ходят слухи, что у пары дляться отношения последние несколько месяцев, и Том регулярно остается на ночь в роскошной квартире девушки. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на издание Daily Mail.
ФОТО ⟩ «Одержим ею»: друзья голливудского актера Тома Круза подтвердили его роман с россиянкой
Сейчас влюбленные начали вместе появляться на светских мероприятиях. Например, недавно они стали гостями гала-ужина в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance Charity в пятизвездочном отеле Raffles. Интересно, что общие знакомые пары говорят, что Том и Эльсина пока не хотят афишировать свои отношения, но у них все хорошо.
«В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе. За последние несколько недель они очень сблизились, но стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить конфиденциальность», - отметили друзья влюбленных.
По слухам, голливудский актер и россиянка могли познакомиться в декабре прошлого года во время вечеринки в Мейфэре. Тогда один из гостей сказал так:
«Они были неразлучны, точно пара. Казалось, Том был одержим ею».