ЗА СЧИТАНЫЕ МИНУТЫ ⟩ Из заведения известного эстонского бизнесмена было украдено 20 000 евро

В прошлую субботу Elu24 получил анонимную наводку о том, что в ночь на понедельник прошлой недели в ресторане Vaticani, принадлежащем ресторатору Стену-Эрику Янтсону, было совершено ограбление. По словам человека, который дал наводку, на месте присутствовали как сотрудники полиции и криминалисты. Предположительно, это был человек, который ранее работал в этом заведении.