ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Отмечу на работе со своей любимой!»: жители столицы поделились, как проведут День всех влюбленных

Морозное утро на цветочном рынке Виру располагает к приятной суете и покупке букетов для своих любимых вторых половинок. С самого утра продавцы разгружают грузовики с цветами и аккуратно расставляют букеты на прилавках. Яркие витрины так и манят прохожих, чтобы те подошли и вдохнули аромат цветочных композиций. Сегодня отличный повод, что бы порадовать своих близких, тем более что есть выбор из множества вариантов.

Различные виды цветов на любой вкус и цвет, оформление букетов и декор тоже предоставлен на выбор, и, конечно же, разброс цен, который позволит выбрать то, что тебе больше подходит по карману.

День святого Валентина на цветочном рынке Виру. Фото: Константин Седнев

В день всех влюбленных мы решили расспросить людей, как они планируют отметить этот праздник и чем будут радовать своих близких. Несмотря на то, что улица была не столь оживленной, нам удалось опросить нескольких горожан.

Алексей, державший в руках букет с тюльпанами, ответил, что планирует отметить 14ое февраля с супругой, и эти цветы он купил как раз для нее.

Мужчина, который не назвал свое имя, рассказал, что планирует со своей спутницей жизни выехать за город и там вместе с ней провести праздник. На вопрос, что он ей подарит, мужчина, улыбнувшись сказал, что это секрет и тайну нам не выдаст.

Несмотря на то, что улица пустовала и было не так много покупателей, продавец одного из цветочных ларьков Валерия сказала, что это пока только сейчас так, днем и ближе к вечеру тут будет толпа мужчин.