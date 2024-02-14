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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Отмечу на работе со своей любимой!»: жители столицы поделились, как проведут День всех влюбленных

Арменуи Геройская Константин Седнев
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День всех влюбленных – праздник, дарящий людям радость и тепло в холодный зимний месяц. Большинство из нас хочет почувствовать себя в этот день нужным, а также провести время с дорогими и любимыми сердцу людьми. По этому случаю мы решили узнать, как жители столицы планируют отметить День святого Валентина? Смотрите видео! 

Морозное утро на цветочном рынке Виру располагает к приятной суете и покупке букетов для своих любимых вторых половинок. С самого утра продавцы разгружают грузовики с цветами и аккуратно расставляют букеты на прилавках. Яркие витрины так и манят прохожих, чтобы те подошли и вдохнули аромат цветочных композиций. Сегодня отличный повод, что бы порадовать своих близких, тем более что есть выбор из множества вариантов.

Различные виды цветов на любой вкус и цвет, оформление букетов и декор тоже предоставлен на выбор, и, конечно же, разброс цен, который позволит выбрать то, что тебе больше подходит по карману. 

День святого Валентина на цветочном рынке Виру.
День святого Валентина на цветочном рынке Виру. Фото: Константин Седнев

В день всех влюбленных мы решили расспросить людей, как они планируют отметить этот праздник и чем будут радовать своих близких. Несмотря на то, что улица была не столь оживленной, нам удалось опросить нескольких горожан.

Алексей, державший в руках букет с тюльпанами, ответил, что планирует отметить 14ое февраля с супругой, и эти цветы он купил как раз для нее.

Мужчина, который не назвал свое имя, рассказал, что планирует со своей спутницей жизни выехать за город и там вместе с ней провести праздник. На вопрос, что он ей подарит, мужчина, улыбнувшись сказал, что это секрет и тайну нам не выдаст. 

Несмотря на то, что улица пустовала и было не так много покупателей, продавец одного из цветочных ларьков Валерия сказала, что это пока только сейчас так, днем и ближе к вечеру тут будет толпа мужчин. 

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