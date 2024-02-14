В начале прошлого года у Майлис Репс родились близнецы, но им потребовалась медицинская помощь, чтобы появиться на свет. «С последними детьми мое тело реагировало совершенно по-другому, лишь с помощью поддержки медиков, малышей удалось сохранить, потому что это были близнецы», – призналась Репс программе «Impulss» на ETV.
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МАТЬ ВОСЬМЕРЫХ ДЕТЕЙ ⟩ Майлис Репс рассказала, как непросто далось ей рождение близнецов: без медицинской помощи не обошлось!
Во вторник вечером на канале ETV в передаче «Impulss» говорили о том, почему в прошлом году снизилась рождаемость в Эстонии. По мнению политика и матери восьмерых детей Майлис Репс, падение рождаемости объясняется рядом факторов.