МАТЬ ВОСЬМЕРЫХ ДЕТЕЙ ⟩ Майлис Репс рассказала, как непросто далось ей рождение близнецов: без медицинской помощи не обошлось!

В начале прошлого года у Майлис Репс родились близнецы, но им потребовалась медицинская помощь, чтобы появиться на свет. «С последними детьми мое тело реагировало совершенно по-другому, лишь с помощью поддержки медиков, малышей удалось сохранить, потому что это были близнецы», – призналась Репс программе «Impulss» на ETV.