ФОТО ⟩ «У Майи так блестят глаза!»: фотографии Стефана с маленькой дочкой растопили сердца публики

«Столько радости!» – написал певец Стефан Айрапетян в посте под милыми фотографиями, на которых он позирует со своей маленькой дочкой Майей.

Подписчики оставляли под фотографиями осталось множество замечательных комментариев. «Оууууу», – написала Пирет Ярвис-Мильдер. «Как мило вы вместе смотритесь». «Как мило». «Глаза Майи так сияют», –также написали другие.

Маленькая дочка Стефана и Виктории совсем недавно отпраздновала свой первый день рождения. «Нашей милой Майе исполнился год», – объявила жена Стефана Виктория в конце декабря и поделилась замечательными семейными снимками в Instagram.

Прошлым летом 26 августа молодые люди организавали шикарную свадебную вечеринку на ферме Cider Farm .