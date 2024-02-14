ФОТО ⟩ Актер Милош Бишкович выложил первый снимок с сыном

«Самое важное», – подписал он фотографию.

О том, что он и его возлюбленная Ивана Малич впервые станут родителями, актёр рассказал в сентябре этого года. Эту новость он хотел сохранить в тайне, однако его преследовали журналисты и он решил рассказать об этом сам.

В конце прошлого года Бикович тайно женился на своей возлюбленной. С Иваной Малич он встречался с 2021 года, их отношения начались всего через неделю после разрыва отношений Биковича с чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной.

Ранее Бикович получил роль в сериале HBO «Белый лотос», однако отказался от неё. О том, что Милош Бикович вошёл в актёрский состав третьего сезона «Белого лотоса», стало известно в январе, однако на телеканал HBO обрушилась критика со стороны Украины. Бикович заявил, что был бы рад сниматься в популярном проекте, который ему действительно нравится, и поработать с коллегами, которых он уважает, однако это стало невозможным «по причинам, выходящим за рамки искусства», а именно из-за того, что Милош «не готов менять свои принципы».