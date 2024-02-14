РЕПОРТАЖ ⟩ Жители Маарду раскрыли секрет идеальных блинов: «А молодежь этого не понимает!»

«А вы знаете, где самый лучший масленичный суп? В Маардуском парке Келламяэ!» - смело заявляет Исмаил.

И правда: кого не спроси, все подтверждают, что гороховый суп - просто объеденье! «В нем очень много мяса! Суп очень хороший! Здесь настоящая масленичная еда!» - говорит Яак.

Виктор рассказал, что в этот праздник он ходит к родственникам в гости и обязательно печет огромное количество блинов с разными начинками. «И с икрой, и с селедкой, и просто мясные блины готовим. Но самая любимая - с селедкой!»

На гулянье можно было встретить огромное количество детей, которые после школы побежали кататься с ледяной горы и наслаждались прогулкой на пони. «Мне очень понравилось кататься на льду и есть масленичные булочки», - делится Вера.

Погода в этот день была не самая приятная: шел дождь, дул сильный ветер, но никого из пришедших это не остановило. «Холодно, и мы уже в возрасте девчонки, нам почти 90 лет. Рукам холодно, поэтому гороховый суп здесь не ели. Но мы все равно вышли поддержать эстонский праздник», - говорит Татьяна.

Жители Маарду также рассказали нам, в чем секрет идеальных блинов. Смотрите видео, чтобы узнать секретный ингредиент!