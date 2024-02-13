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ФОТО ⟩ Смотрите, как отмечают Масленицу знаменитые жители Эстонии

Limon.ee
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Масленичная булочка. Снимок иллюстративный.
Масленичная булочка. Снимок иллюстративный. Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

В этом году Масленица выпала на 13 февраля, и погода как раз подходит для соревнований по катанию на санках. Давайте посмотрим, как проводят этот день знаменитые жители Эстонии, предлагает Elu24.

Юри Ратас на своей странице в Instagram пожелал долгого и длинного скольжения и веселой Масленицы. «А чтобы было сладко во рту, к сегодняшнему дню всегда прилагается отличная со взбитыми сливками масленичная булочка... или даже две!» - добавил он под чудесной фотографии.

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