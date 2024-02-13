ФОТО ⟩ Смотрите, как отмечают Масленицу знаменитые жители Эстонии

Юри Ратас на своей странице в Instagram пожелал долгого и длинного скольжения и веселой Масленицы. «А чтобы было сладко во рту, к сегодняшнему дню всегда прилагается отличная со взбитыми сливками масленичная булочка... или даже две!» - добавил он под чудесной фотографии.