В этом году Масленица выпала на 13 февраля, и погода как раз подходит для соревнований по катанию на санках. Давайте посмотрим, как проводят этот день знаменитые жители Эстонии, предлагает Elu24.
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ФОТО ⟩ Смотрите, как отмечают Масленицу знаменитые жители Эстонии
Юри Ратас на своей странице в Instagram пожелал долгого и длинного скольжения и веселой Масленицы. «А чтобы было сладко во рту, к сегодняшнему дню всегда прилагается отличная со взбитыми сливками масленичная булочка... или даже две!» - добавил он под чудесной фотографии.