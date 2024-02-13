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Жительница Эстонии, нанесшая мужу ножевые ранения, предстала перед судом: на него напали украинцы

Кетлин Крузе
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Елена (посередине) в Харьюском суде.
Елена (посередине) в Харьюском суде. Фото: Elu24

Максим рассказал, что вышел на балкон покурить, как вдруг почувствовал, что по спине течет кровь. Он зашел в комнату и попросил вызвать скорую помощь.

На дворе 1 января 2023 года. Елена, гражданка России, работающая в Таллинне в клининговой компании, вместе со своей матерью и соседкой распивает спиртное в их доме в Копли. Около 6-7 часов вечера муж Елены, Максим, прерывает их посиделки, войдя в квартиру в состоянии сильного алкогольного опьянения. По рассказам, мужчина заснул в своем зимнем пальто прямо на полу, а Елена пыталась его разбудить.

В какой-то момент между мужем и женой начинается словесная перепалка. Мат, оскорбления Елены со стороны Максима. Тогда 47-летняя женщина достает из кармана куртки кухонный нож и наносит своему мужу два удара. Затем она выбрасывает нож из окна коридора на площадку перед домом.

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