Жительница Эстонии, нанесшая мужу ножевые ранения, предстала перед судом: на него напали украинцы

На дворе 1 января 2023 года. Елена, гражданка России, работающая в Таллинне в клининговой компании, вместе со своей матерью и соседкой распивает спиртное в их доме в Копли. Около 6-7 часов вечера муж Елены, Максим, прерывает их посиделки, войдя в квартиру в состоянии сильного алкогольного опьянения. По рассказам, мужчина заснул в своем зимнем пальто прямо на полу, а Елена пыталась его разбудить.