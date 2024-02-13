Этот продукт сжигает жир на животе и ягодицах: врачи рекомендуют включить в свой рацион

В течение длительного времени было мнение, что употребление орехов приводит к увеличению веса. Оказывается, это миф, появившийся потому, что орехи имеют высокое содержание жиров. Однако новое исследование показало, что орехи способны сжигать излишнюю жировую ткань, пишет New York Post.

Какая польза орехов для похудения: исследование ученых

Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта исследовали, как орехи влияют на сжигание излишней жировой ткани. Ученые обнаружили, что люди, участвовавшие в исследовании и ежедневно потреблявшие орехи, имели значительное улучшение общего здоровья. Ученые также установили, что женщины в ходе эксперимента потеряли часть жира в брюшной полости. А у мужчин снизился уровень инсулина в крови.

Испытуемые, которые ели орехи каждый день, имели больше энергии за счет сжигания жировой ткани, чем не употреблявшие орехи на перекус. Это и стало причиной похудения у участвовавших в исследовании людей.

«Этот эксперимент показал, что употребление орехов в умеренном количестве не только не влияет на увеличение веса, но и провоцирует сжигание жира на животе и ягодицах», - отмечает Хайди Дж. Сильвер из Медицинского центра.

Какая польза орехов для общего здоровья