Не беда, если ты одинок! Как провести 14ое февраля, если у тебя нет пары

Делаем прическу и макияж

Пусть 14 февраля в этом году рабочий день, никто не запрещает устроить себе праздник. Потратьте чуть больше времени с утра, чтобы сделать макияж и уложить волосы не как обычно. Вероника: «Таким образом, мы сами настраиваем себя на праздник». После работы вы можете отправиться поужинать в атмосферное место в вашем городе, а там, кто знает, может, именно в этот день вы встретите мужчину своей мечты.

Устройте себе ужин

Если не хочется куда-то идти и тратить вечер на шумные публичные места, устройте себе праздничный ужин. Психолог советует ни в чем себе не отказывать и после работы забежать в магазин, чтобы купить продуктов на ужин, которых вы обычно избегаете. «В этот день позвольте себе отказаться от диеты, дайте мозгу получить гормоны счастья», – советует наш эксперт.

Пригласите подругу

Наверняка у вас есть подруги, которые также еще не в отношениях. Объединитесь! Вероника: «Устройте девичник. Ничто так не поднимает настроение, как приятное общение». Постарайтесь максимально весело провести время, избегая сложных разговоров и общения на тему отсутствия мужчин в вашей жизни. Для этого есть и другие, непраздничные дни.

Идите гулять

Тем, кому не спится, можно отправиться на прогулку по ночному городу. Вероника: «Нет ничего более расслабляющего, чем прогулка на свежем воздухе, когда вокруг нет людей. И потом, есть множество круглосуточных кофеен, где может сидеть «ваш» мужчина».