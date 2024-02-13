Прицеп для перевозки лошадей был превращен в нечто уникальное: теперь он приносит владельцу хорошую прибыль

24-летний Джейми Дафф купил подержанный прицеп за 4 тысячи евро. После десяти месяцев ремонта стоимостью 21 000 евро крошечный дом, расположенный всего в 30 минутах езды от Дублина, Ирландия, может похвастаться ванной комнатой, кухней, баром, спальней и гостиной. На территории есть джакузи, место для костра и барбекю. И несмотря на небольшой размер, Джейми сдает его в аренду на Airbnb по цене от 140 до 200 евро за ночь, пишет Mirror.

Джейми, работающий графическим дизайнером, сказал: «Когда мы впервые получили его, это был вполне пригодный для использования коневоз - он имел перегородки для лошадей и мог перевозить четырех животных. В нем была крошечная жилая площадь, но она была устаревшей. Мне просто пришлось все вырвать и начать с нуля. Я разместил ванную внутри грузовика. В общем, все обошлось мне в 25 000 евро, и я очень горжусь результатом», - говорит он.

Джейми сказал, что удивился популярностью этого уникального дома для аренды, сказав: «Честно говоря, я был поражен количеством людей, которые в нем останавливаются. Он был очень загружен. Он может вместить до четырех человек».

В ноябре в 2023 году мужчина купил еще один фургон за 4000 евро и сейчас ремонтирует его.

«У меня план похож на первый, но я хочу бросить себе больше вызовов», - сказал он. «Я хочу сделать это в другом стиле, чтобы когда люди приходят на Airbnb, у них был выбор из двух разных стилей. Ремонт проходит хорошо. Я начал ремонт только в январе, так что нам еще есть над чем работать. Надеюсь, что завершу его до июля 2024 года», - делится планами мужчина.