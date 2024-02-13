«Свидание вслепую»: Робби Уильямс не думал, что его брак продлится так долго

Британский певец и автор песен Робби Уильямс признался, что «не стал бы вкладывать деньги» в то, что он сможет прожить с женой Айдой Филд 18 лет. Бывший певец Take That рассказал о своем браке с актрисой Айдой, сообщает Еxpress.

На вопрос журналиста, как они впервые встретились, Робби ответил: «Свидание вслепую. Да. Хотя такие вещи обычно не работают, но нашему браку скоро исполнится 18 лет».

У пары четверо детей: Тедди, Чарли, Коко и Бо. Также во время интервью Робби признался, что у него есть три семейных дома в Лондоне, Лос-Анджелесе и Швейцарии, Их содержание обходится ему «слишком дорого».

«Он слишком большой и слишком дорогой. Это похоже на благословенные возможности», - сказал Робби.

В их доме в Лос-Анджелесе сейчас живут восемь собак, которых семья видит только тогда, когда находится в Америке. Еще в Лондоне есть две собаки. Они, по словам певца оказывают эмоциональную поддержку всем членам семьи.

В Великобритании Робби живет недалеко от Холланд-парка в западном Лондоне в особняке, стоимость которого оценивается в 17,5 миллионов фунтов стерлингов.

В Швейцарии у него есть роскошный особняк, также известный как Woodland House, в котором имеется около 47 комнат и стоит он ошеломляющие 24 миллиона фунтов стерлингов.

Во время пандемии он вместе с женой Айдой купил свой третий дом недалеко от Цюриха. Ранее у него была недвижимость в Беверли-Хиллз, которую он продал музыканту DJ Khaled.