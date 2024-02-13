Вера Брежнева рассказала, как восстановиться после болезненного развода

«Фокус на себе, своей жизни. Любить себя. Станьте для себя лучшим партнером, интересным, счастливым. Двигаться вперед, жить. Осуществлять свои отложенные мечты и желания», – ответила Вера.

Напомним, Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе. После полномасштабного вторжения она избрала поддержку Украины и создала хаб помощи в Польше. Певица пытается вернуться в украинское медиапространство, приняла участие в новогоднем концерте. Однако ее вырезали из трансляции. Пока певица живет за границей, однако довольно часто приезжает на Родину.