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Вера Брежнева рассказала, как восстановиться после болезненного развода

Limon.ee
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Вера Брежнева.
Вера Брежнева. Фото: Yevhen Kotenko

Певица Вера Брежнева, развевшаяся с композитором и продюсером Константином Меладзе, поделилась советами, как пережить болезненный разрыв. Отвечая на вопросы фолловеров, она отметила, что нужно искать опору в себе, сосредоточиться на своем внутреннем мире и найти любимое занятие, пишет Fakty.

«Фокус на себе, своей жизни. Любить себя. Станьте для себя лучшим партнером, интересным, счастливым. Двигаться вперед, жить. Осуществлять свои отложенные мечты и желания», – ответила Вера.

Фото: Instagram/ververa

Напомним, Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе. После полномасштабного вторжения она избрала поддержку Украины и создала хаб помощи в Польше. Певица пытается вернуться в украинское медиапространство, приняла участие в новогоднем концерте. Однако ее вырезали из трансляции. Пока певица живет за границей, однако довольно часто приезжает на Родину.

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