Певица Вера Брежнева, развевшаяся с композитором и продюсером Константином Меладзе, поделилась советами, как пережить болезненный разрыв. Отвечая на вопросы фолловеров, она отметила, что нужно искать опору в себе, сосредоточиться на своем внутреннем мире и найти любимое занятие, пишет Fakty.
Вера Брежнева рассказала, как восстановиться после болезненного развода
«Фокус на себе, своей жизни. Любить себя. Станьте для себя лучшим партнером, интересным, счастливым. Двигаться вперед, жить. Осуществлять свои отложенные мечты и желания», – ответила Вера.
Напомним, Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе. После полномасштабного вторжения она избрала поддержку Украины и создала хаб помощи в Польше. Певица пытается вернуться в украинское медиапространство, приняла участие в новогоднем концерте. Однако ее вырезали из трансляции. Пока певица живет за границей, однако довольно часто приезжает на Родину.