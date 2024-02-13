Прошла 965 километров: пропавшая собака нашлась спустя четыре года

В США собака, пропавшая в 2020 году из дома семьи в Колорадо, нашлась четыре года спустя у мексиканской границы. Животное преодолело расстояние почти в 600 миль (965 км). Об этом пишет UPI.

Бенджамину Бакстеру было 13 лет, когда он взял домой 6-недельного щенка по кличке Пэтчес, но в 2020 году ему пришлось переехать в Небраску на новую работу, а в новом съемном доме не разрешалось держать собак. Пока парень искал новый дом, в котором можно было бы держать домашнее животное, Пэтчес жил у друга семьи в Калхане, штат Колорадо, но он пробыл у него всего пару месяцев и сбежал.

По словам Бакстера, сначала он не беспокоился, поскольку Пэтчес уже не раз сбегал, но когда прошло несколько дней, а на объявления о пропаже собаки не было никаких откликов, он потерял надежду.

31 января 2023 года жене американца, Элизабет, позвонила его мать и сказала, что ей звонили и сообщали о том, что собака была найдена в Лас-Крусесе, штат Нью-Мексико, но она подозревает, что это может быть мошенничество. Бакстер связался с приютом и вскоре убедился, что у них действительно есть его домашнее животное.

Пэтчеса привезли из Нью-Мексико в дом друга семьи в Колорадо, куда, по словам хозяина, он скоро поедет, чтобы забрать его к себе насовсем.