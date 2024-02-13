«Это бестактно!» Принц Гарри и Меган Маркл снова пошли против королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл снова умудрились пойти против королевской семьи. 12 февраля они запустили новый веб-сайт, в названии которого использовали свой титул герцогов Сассекских, пишет Daily Mail.

Пара заменила свою веб-страницу Archewell сайтом Sussex.com, который включает их биографии и список недавней деятельности.

По словам источников, использование королевского титула и герба в коммерческих целях может спровоцировать жалобы со стороны дворца.

«У них будут большие проблемы с использованием титула герцогов Сассекских. Это королевский титул, и если в нем будет хоть малейший намек на коммерциализацию, он будет закрыт. Просто поразительно, что они не видят, насколько это бестактно», – заявил один из инсайдеров.

Другой информатор, близкий к паре, утверждает, что в этом нет ничего крамольного, поскольку «принц Гарри и Меган – герцог и герцогиня Сассекские. Это факт», и что они использовали свой титул по праву.

После обновления сайта в СМИ поползли слухи о том, что Гарри и Меган пытаются оживить свою карьеру в США и поднять упавшую популярность. Кроме того, супруги надеются привлечь инвесторов под свои новые проекты.

На сайте говорится, что принц Гарри – «гуманитарный деятель, защитник психического здоровья и борец за окружающую среду». Меган же описывается как «феминистка, поборница прав человека и гендерного равенства».

Веб-сайт Sussex.com курируется «Управлением герцога и герцогини Сассекских» и представляет собой «единое окно» всей их деятельности. Он имеет минималистичный дизайн, а на главной странице размещена большая фотография пары.

На нем есть ссылки на Archewell Foundation и Archewell Productions, а также на веб-сайт sussexroyal.com.

Предполагается, что герцог и герцогиня будут использовать сайт, чтобы делиться своими личными и официальными новостями, а также публиковать информацию о новых проектах и акциях.