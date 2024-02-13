Немецкая супермодель Хайди Клум рассказала о празднике в их семье - 12 февраля, ее мама отметила день рождения. Эрни Клум исполнилось 80 лет, пишет ТСН.
Хайди Клум нежно поздравила свою мать с 80-летием и показала ее архивные фото с конкурса красоты
По случаю юбилея дочь посвятила матери пост в Instagram. Так, Хайди показала ее самого родного человека в молодости. На архивной фотографии Эрни с уложенными волосами предстает в розовом купальнике с цветами в руках. Очевидно, снимок был сделан во время конкурса красоты на сцене в 1972 году, когда ей было 28 лет.
«С днем рождения! Счастливого 80-летия. Я тебя люблю, мама», - умилила подписью фотографии Хайди.
Интересно, что звезда скрыла комментарии под публикацией, поэтому поклонники не имеют возможности поздравить Эрни с ее праздником.