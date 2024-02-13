Хайди Клум нежно поздравила свою мать с 80-летием и показала ее архивные фото с конкурса красоты

По случаю юбилея дочь посвятила матери пост в Instagram. Так, Хайди показала ее самого родного человека в молодости. На архивной фотографии Эрни с уложенными волосами предстает в розовом купальнике с цветами в руках. Очевидно, снимок был сделан во время конкурса красоты на сцене в 1972 году, когда ей было 28 лет.