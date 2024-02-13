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Известная российская ведущая едва не умерла от препарата для похудения

Limon.ee
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Дана Борисова с дочерью
Дана Борисова с дочерью Фото: Instagram

Российская ведущая Дана Борисова оказалась на грани жизни и смерти. Она потеряла сознание в своей квартире в Москве и пролежала так до тех пор, пока ее не нашла дочь, пишет Unian.

16-летняя девочка сразу же вызвала скорую помощь. Медики привели Дану в чувство, после чего она рассказала, что произошло.

Оказывается, Борисова почувствовала тошноту, головокружение, давление и тахикардию. В результате этого она и потеряла сознание.

«В состоянии Даны Александровны есть проблемы, угрожающие ее жизни. Нам предстоит провести полный комплекс медицинских мероприятий. Чтобы добиться выздоровления Борисовой, надо подключать неврологов», – сообщили врачи в комментарии СМИ.

Позже выяснилось, что два раза в неделю Дана колола себе препарат для диабетиков, который помогает похудеть. Это же она делала и со своей несовершеннолетней дочерью.

«Колола препарат для диабетиков два раза в неделю. Он очень модный, многие на нем худеют – у меня не получалось с диетами, поэтому пыталась так. Даже дочке два укола сделала. Да, нельзя! Привлеките меня к уголовной ответственности», – сообщила Борисова.

Стоит отметить, что ранее Дана Борисова лечилась от алкогольной и наркотической зависимостей. Сейчас ее состояние ухудшилось, медики отмечают у нее тремор рук.

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