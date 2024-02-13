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ВИДЕО ⟩ «Ты должен стать трендмейкером!»: Юри Ратас продвигает концерт рэпера и сводит фанатов с ума

Limon.ee
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Юри Ратас
Юри Ратас Фото: Mihkel Maripuu

Юри Ратас, который пользуется популярностью в социальных сетях, воявился на видел в TikTok у villemdrillem аккаунте, где пригласил всех желающих на концерт-презентацию пластинки рэпера. «Если Ратас там будет,то я обязательно пойду!» – говорит подписчик, который надеется увидеть вице-спикера Рийгикогу на концерте.

 

Пользователь Villemdrillem опубликовал видео в TikTok, где Ратас находит в своем почтовом ящике приглашение на презентационный концерт альбома рэпера.

«Что токое, Виллемдриллем? Очень круто!» – говорит удивленный Ратас в видео. «Второго марта в семь часов вечера в Creative Hub! Мы обязательно придем!»

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