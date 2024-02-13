Юри Ратас, который пользуется популярностью в социальных сетях, воявился на видел в TikTok у villemdrillem аккаунте, где пригласил всех желающих на концерт-презентацию пластинки рэпера. «Если Ратас там будет,то я обязательно пойду!» – говорит подписчик, который надеется увидеть вице-спикера Рийгикогу на концерте.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ «Ты должен стать трендмейкером!»: Юри Ратас продвигает концерт рэпера и сводит фанатов с ума
Пользователь Villemdrillem опубликовал видео в TikTok, где Ратас находит в своем почтовом ящике приглашение на презентационный концерт альбома рэпера.