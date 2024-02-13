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Бывший возлюбленный шпионит за домом: «Что делать, чтобы он оставил меня в покое?»

Марью Рянк
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

23-летняя женщина рассказала на Reddit о том, как мужчина, с которым она разошлась полгода назад, не оставляет ее в покое. Она просит совета, что делать в такой ситуации, пишет Naine.

«Мы расстались полгода назад по моей инициативе, он писал и звонил мне несколько раз за это время, - рассказывает она. - После последнего раза я оборвала с ним все контакты и занесла его в "черный список" везде. Меня пугает то, что он ведет себя неадекватно и маниакально.

Когда я ехала с новым мужчиной домой, то заметила на обочине в нескольких метрах странный автомобиль. Я видела его у дома и раньше, только в прошлом месяце он шесть часов сидел в машине и смотрел на меня.

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