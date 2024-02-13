Бывший возлюбленный шпионит за домом: «Что делать, чтобы он оставил меня в покое?»

«Мы расстались полгода назад по моей инициативе, он писал и звонил мне несколько раз за это время, - рассказывает она. - После последнего раза я оборвала с ним все контакты и занесла его в "черный список" везде. Меня пугает то, что он ведет себя неадекватно и маниакально.