Женщина, которая была мертва в течение получаса, очнулась и написала леденящее душу послание

В феврале 2018 года у Тины Хайнс произошла остановка сердца, и она упала на проезжую часть. Ее муж Брайан пытался привести женщину в сознание, вместо того чтобы сделать ей искусственное дыхание и массаж сердца. Дважды Тина начала дышать самостоятельно, еще три раза медикам удалось оживить ее по дороге в больницу, а в шестом случае для оживления был применен электрический шок. В общей сложности она была мертва в течение 27 минут.