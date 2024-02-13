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Женщина, которая была мертва в течение получаса, очнулась и написала леденящее душу послание

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По словам женщины, она видела яркие цвета и нисколько не испугалась.
По словам женщины, она видела яркие цвета и нисколько не испугалась. Фото: Shutterstock

Женщина, которая была мертва в течение 27 минут, рассказала о своем опыте и заявила, что не испугалась того, что увидела, пишет Naine.

В феврале 2018 года у Тины Хайнс произошла остановка сердца, и она упала на проезжую часть. Ее муж Брайан пытался привести женщину в сознание, вместо того чтобы сделать ей искусственное дыхание и массаж сердца. Дважды Тина начала дышать самостоятельно, еще три раза медикам удалось оживить ее по дороге в больницу, а в шестом случае для оживления был применен электрический шок. В общей сложности она была мертва в течение 27 минут.

Придя в сознание, она схватила лист бумаги, написала на нем трудночитаемыми буквами «Это реально» и кивнула в сторону неба. «Я ощутила невероятный покой», - сказала она. «Там был Иисус с распростертыми руками и особым свечением позади него. Все было таким четким, а цвета - яркими».

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