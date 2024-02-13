«ЦЕЛОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ РАЗ!» ⟩ Сексолог Ольга Зубкова рассказала, как повысить градус страсти 14 февраля и не только

День святого Валентина Ольга Зубкова считает полезным праздником. «Это хорошая возможность посвятить день друг другу, любимому человеку», – говорит специалист.

Впрочем, любить, а также ценить и беречь свои отношения стоит не только в праздники. Есть у сексолога практический совет, как отметить День влюбленных так, чтобы он запомнился надолго. «Можно поискать различные практики и техники, попробовать поиграть в какие-нибудь ролевые игры, например. «Поделиться своими секретами, – говорит сексолог и дает совет влюбленным. – Выпишите свои фантазии, и пусть партнер выпишет свои. Вы их перемешиваете, складываете в коробочку и вытаскиваете лишь одну. Чья фантазия попалась – ее и будете сегодня реализовывать!»

К другим советам из коробочки особо ненасытные смогут вернуться в тот же вечер, или же их можно отложить на другой день. Такие игры для взрослых помогут не только добавить новизны в сексуальную жизнь и перчинки в отношения, но и поможет поделиться скрытыми желаниями тем, кто сделать этого до сих пор не решался. Играть в такие игры полезно не только страстным любовником, но и уставшим от быта родителям, которые в повседневной суете забывают любить друг друга.

Сексолог Ольга Зубкова: ограничения – только в нашей голове! Фото: Konstantin Sednev

«И помните: все ограничения – только в нашей голове, – говорит сексолог. – Вы можете заниматься сексом в любое время, в любом возрасте. Изучайте свои фантазии, реализовывайте свои желания!»

В делах интимных очень важно слышать друг друга. Как выяснилось, чаще всего жители Эстонии обращаются к сексологу из-за сниженного либидо, а также эректильной дисфункции у мужчин и отсутствия оргазма у женщин. Причины таких напастей часто не какие-то фантастические, а обыкновенные загруженность на работе и стресс.

Насколько важно в семейной жизни эротическое нижнее белье и красивые декорации в спальне? Действительно ли страсть у женщины можно разжечь дорогими подарками? А также что делать, если один партнер обожает французские поцелуи, а другой – терпеть не может, узнаете из интервью с сексологом Ольгой Зубковой. Смотрите ВИДЕО!