Практикующий в Таллинне психолог-сексолог Ольга Зубкова рекомендует отмечать День святого Валентина не только молодым возлюбленным, но и давно сложившемся парам – самое время вспомнить друг о друге и добавить в отношения перчинки.
«ЦЕЛОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ РАЗ!» ⟩ Сексолог Ольга Зубкова рассказала, как повысить градус страсти 14 февраля и не только
Накануне 14 февраля в столичном бутике Delux Beds & Bedding прошло мероприятие, посвященное теме удовольствия как от сна, так и от секса. Изюминкой вечера стало выступление Ольги Зубковой – стильной психолога-сексолога, на прием к которой мужчины, похоже, были бы рады выстроиться в очередь.
«На работе я выгляжу совсем иначе, скромно и по-деловому», – оправдывается за свой праздничный образ и алую помаду специалист. Уже много лет Ольга Зубкова помогает людям справиться с серьезными проблемами в интимной жизни. Но поскольку мы встретились с сексологом накануне самого романтичного праздника в году, решили о нем и поговорить.
День святого Валентина хоть и имеет религиозные корни, уже давно вышел за рамки церковных праздников. Это праздник чувств, романтики, любви. В Эстонии, конечно, еще и дружбы. И все же, отмечая 14 февраля, большинство людей причисляет себя к влюбленным. Как повысить пламя страсти в отношениях? На этот вопрос, увы, нет однозначного рецепта, однако сексолог советует не пускать дело на самотек и взять ответственность за романтику в свои руки.
«Либидо – вещь тонкая и хрупкая, поэтому этим нужно заниматься, – говорит Ольга Зубкова. – К сексу нужно готовиться! Например, вы выбираете, в какой спортзал пойти, выбираете себе тренера, какой костюм надеть, обувь, вид тренировки. Так же и к сексу нужно подготовиться».
Сексолог советует заранее позаботиться и создать атмосферу в своей спальне: подобрать красивое белье, приятную музыку, ароматические свечи. Возможно, что и какие-то игрушки для взрослых добавят изюминку в дела интимные, а может быть, вам стоит посмотреть вместе эротический фильм.
День святого Валентина Ольга Зубкова считает полезным праздником. «Это хорошая возможность посвятить день друг другу, любимому человеку», – говорит специалист.
Впрочем, любить, а также ценить и беречь свои отношения стоит не только в праздники. Есть у сексолога практический совет, как отметить День влюбленных так, чтобы он запомнился надолго. «Можно поискать различные практики и техники, попробовать поиграть в какие-нибудь ролевые игры, например. «Поделиться своими секретами, – говорит сексолог и дает совет влюбленным. – Выпишите свои фантазии, и пусть партнер выпишет свои. Вы их перемешиваете, складываете в коробочку и вытаскиваете лишь одну. Чья фантазия попалась – ее и будете сегодня реализовывать!»
К другим советам из коробочки особо ненасытные смогут вернуться в тот же вечер, или же их можно отложить на другой день. Такие игры для взрослых помогут не только добавить новизны в сексуальную жизнь и перчинки в отношения, но и поможет поделиться скрытыми желаниями тем, кто сделать этого до сих пор не решался. Играть в такие игры полезно не только страстным любовником, но и уставшим от быта родителям, которые в повседневной суете забывают любить друг друга.
«И помните: все ограничения – только в нашей голове, – говорит сексолог. – Вы можете заниматься сексом в любое время, в любом возрасте. Изучайте свои фантазии, реализовывайте свои желания!»
В делах интимных очень важно слышать друг друга. Как выяснилось, чаще всего жители Эстонии обращаются к сексологу из-за сниженного либидо, а также эректильной дисфункции у мужчин и отсутствия оргазма у женщин. Причины таких напастей часто не какие-то фантастические, а обыкновенные загруженность на работе и стресс.
Насколько важно в семейной жизни эротическое нижнее белье и красивые декорации в спальне? Действительно ли страсть у женщины можно разжечь дорогими подарками? А также что делать, если один партнер обожает французские поцелуи, а другой – терпеть не может, узнаете из интервью с сексологом Ольгой Зубковой. Смотрите ВИДЕО!