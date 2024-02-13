ВОТ ЭТО ПЕРЕМЕНЫ ⟩ Участница популярной эстонской группы после развода изменила имя

«Я получила сообщение из банка: "Пожалуйста, сообщите людям, которые переводят вам деньги, ваше новое имя". Так что, если вы хотите перевести мне деньги, не забудьте указать новую (старую) фамилию! С возвращением, Силламаа!» - поделались музыкант Сандра Вабарна с подписчиками тем, что после развода она вернула свою девичью фамилию.

Она также сообщила об этом в своей истории в Instagram, где поделилась с подписчиками тем, что ее имя пользователя в Instagram также изменилось в связи со сменой фамилии.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В начале июля участники группы Trad.Attack! Сандра и Ялмар Вабарна объявили, что решили развестись.

«Жизнь - это путешествие, и мы только что достигли этой точки. Не было ссор или драмы. Решение не было принято в одночасье или легкомысленно. Мы заглянули глубоко внутрь себя, прошли курс парной терапии и сделали осознанный выбор. Можно также уйти с любовью, с уважением друг к другу и к себе. И это наш выбор», - заявили они прошлым летом.

«У нас двое детей, которые являются самыми дорогими для нас людьми в этом мире. Мы будем воспитывать их вместе и с большой любовью. Мы будем продолжать оставаться товарищами по группе», - добавили они.

Музыканты Ялмар и Сандра Вабарна поженились в 2016 году. Летом 2018 года родился их сын Виллем, а в феврале 2021 года в их семье родилась дочь, которую назвали Куу (Луна).