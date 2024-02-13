Камерон Диас отказалась от утреннего ритуала: вот почему она выглядит так молодо

В подкасте «Нарушители правил», который ведет Мишель Визаж, Камерон Диас призналась, что именно она делает для того, чтобы ее кожа оставалась сияющей. Ее привычка наверняка удивит многих поклонников бьюти-индустрии. Камерон Диас не придерживается 10-шаговой процедуры ухода за кожей. Чтобы сохранить молодость и красивый цвет лица, она пропускает умывание по утрам. Некоторые, без сомнения, скажут, что это беспрецедентный бьюти-секрет.

В интервью Мишель Визаж звезда объяснила, почему именно она никогда не умывается по утрам. Потрясающий цвет лица Камерон Диас, безусловно, побудит вас задуматься о том же.

Несмотря на то, что актриса считается одной из самых красивых женщин Голливуда, она призналась, что много лет боролась за то, чтобы принять себя. Годами она страдала от комплексов и считала, что не может соответствовать стандартам красоты, принятым в индустрии.

Ее высокие ожидания относительно собственной внешности были обусловлены нереалистичными эталонами красоты, которые царили в Голливуде.

«Трудно не смотреть на себя и не судить себя, глядя на других», – объясняла знаменитость.

В 2014 году Камерон Диас исчезла из поля зрения и сосредоточилась преимущественно на семейной жизни. Именно это позволило ей принять себя вместо того, чтобы постоянно беспокоиться о своей внешности.

Сегодня звезда считает, что уход за кожей — наименьшая из ее забот. Она находит время для семьи по утрам и сосредотачивается на важных для нее вещах. В конце концов, она нравится себе и не пытается соответствовать ожиданиям других.

Интересно, что пропуск умывания, особенно утром, на самом деле может иметь определенные преимущества. Сальма Хайек делает так же. Актриса призналась, что это был секрет красоты ее бабушки.

Использование средств для умывания сразу после пробуждения может привести к сухости кожи, особенно в холодные месяцы. Конечно, это не значит, что совет сработает для всех.