Имена для девочек 2024, которые нравятся родителям: как назвать дочку необычно

Издание oodhousekeeping пишет, что имя Барби будет иметь косвенное влияние на имена девочек. В частности, ожидается рост числа имен, расширяющих права и возможности девочек, таких как Доротея, Гвиневра, Милашка, Айседора, Лаванда, Матильда или Теодора. The Bump в своем отчете также отмечает рост очень женственных детских имен, таких как Алиса, Элиза и Мейв.

«Диснеевские имена - один из самых распространенных запросов, которые мы получаем в моей консультации по детским именам», - говорит С. Дж. Страм, основательница компании Baby Name Envy. Отмечает, что диснеевские имена пользуются огромной популярностью у знаменитостей по всему миру. Среди популярных имен были Аврора, Райя, Ариэль, Белль, Жасмин, Эсмеральда, Тиана, Анна и Эльза.

Nameberry включил Ашу в список уникальных имен, за которыми стоит следить в 2024 году. Ресурс также отмечает рост числа так называемых "атмосферных имен", которые вызывают ассоциации с небом и погодой. Ранее был большой скачок в космических именах, таких как Луна, Стелла и Нова. Сейчас отмечается рост интереса к таким именам, как Луми, Солей, Скай, Сторми, Санни и Зефир.

Всегда можно найти модное сочетание букв, и хотя в списке лучших имен для новорожденных преобладают имена, оканчивающиеся на звук -а, например Оливия, Эмма, Амелия, София и Изабелла, имена, оканчивающиеся на -я, могут не отставать от них - Майя, Аалия, Арья, Фрейя, Амайя.

Кроме того, BabyCenter сообщает, что огромный интерес наблюдается среди имен Сия, Хайя, Инайя, Аадхья и Ария.

Самые популярные имена для девочек:

Оливия;

Эмма;

Шарлотта;

Амелия;

София;

Изабелла;

Ава;

Мия;

Эвелин;

Луна;

Харпер;

Камила;

София;

Скарлетт;

Элизабет;

Элеонора;

Эмили;

Хлоя;

Мила;

Вайолет.

Также этом году повышенный интерес к таким именам:

Ренли;

Нерия;

Арлет;

Джорджина;

Амири;

Арлет;

Амайя;

Вайнона;

Любовь;

Инайя.