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Имена для девочек 2024, которые нравятся родителям: как назвать дочку необычно

Limon.ee
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Младенец. Иллюстративное фото
Младенец. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Когда речь идет об именах для ребенка, одним из факторов, который может повлиять на решение родителей, является популярность того или иного имени. Родители могут выбрать что-то модное, а могут искать что-то вневременное, могут предпочесть сильные имена, которые все знают, или же уникальные, пишет Unian.

Издание oodhousekeeping пишет, что имя Барби будет иметь косвенное влияние на имена девочек. В частности, ожидается рост числа имен, расширяющих права и возможности девочек, таких как Доротея, Гвиневра, Милашка, Айседора, Лаванда, Матильда или Теодора. The Bump в своем отчете также отмечает рост очень женственных детских имен, таких как Алиса, Элиза и Мейв.

«Диснеевские имена - один из самых распространенных запросов, которые мы получаем в моей консультации по детским именам», - говорит С. Дж. Страм, основательница компании Baby Name Envy. Отмечает, что диснеевские имена пользуются огромной популярностью у знаменитостей по всему миру. Среди популярных имен были Аврора, Райя, Ариэль, Белль, Жасмин, Эсмеральда, Тиана, Анна и Эльза.

Nameberry включил Ашу в список уникальных имен, за которыми стоит следить в 2024 году. Ресурс также отмечает рост числа так называемых "атмосферных имен", которые вызывают ассоциации с небом и погодой. Ранее был большой скачок в космических именах, таких как Луна, Стелла и Нова. Сейчас отмечается рост интереса к таким именам, как Луми, Солей, Скай, Сторми, Санни и Зефир.

Всегда можно найти модное сочетание букв, и хотя в списке лучших имен для новорожденных преобладают имена, оканчивающиеся на звук -а, например Оливия, Эмма, Амелия, София и Изабелла, имена, оканчивающиеся на -я, могут не отставать от них - Майя, Аалия, Арья, Фрейя, Амайя.

Кроме того, BabyCenter сообщает, что огромный интерес наблюдается среди имен Сия, Хайя, Инайя, Аадхья и Ария.

Самые популярные имена для девочек:

  • Оливия;
  • Эмма;
  • Шарлотта;
  • Амелия;
  • София;
  • Изабелла;
  • Ава;
  • Мия;
  • Эвелин;
  • Луна;
  • Харпер;
  • Камила;
  • София;
  • Скарлетт;
  • Элизабет;
  • Элеонора;
  • Эмили;
  • Хлоя;
  • Мила;
  • Вайолет.

Также этом году повышенный интерес к таким именам:

  • Ренли;
  • Нерия;
  • Арлет;
  • Джорджина;
  • Амири;
  • Арлет;
  • Амайя;
  • Вайнона;
  • Любовь;
  • Инайя.
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