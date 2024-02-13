Во вторник отмечается масленица, и по этому случаю шеф-повара, недавно принявшие участие в Кулинарной олимпиаде, собрались в студии Ringvaade в понедельник вечером, чтобы оценить гороховые супы, представленные в местных магазинах, пишет Elu24.
Какой готовый гороховый суп самый вкусный? Лучшие шеф-повара Эстонии поделились своим мнением
Эстонская команда поваров вернулась с Кулинарной олимпиады с серебряной и бронзовой медалями. Капитан эстонской команды Марко Сымер и член команды Койт Уусталу рассказали Ringvaade, что эстонские повара очень довольны результатом.
Помимо конкурса, в телепередаче также рассказывали о гороховом супе, который продается в эстонских магазинах.
В конкурсе участвовали гороховыt супы Põltsamaa, Salvest, Selver и Matsimoka.
Что эксперты говорят о супах? Хотя все супы достаточно хороши, Уусталу, Сымер и ведущий Марко Рейкоп сказали, что им больше всего понравился гороховый суп Selver. «Неважно, был ли он лучшим по консистенции или нет, но по вкусу точно !» отметил Уусталу.