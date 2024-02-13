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Какой готовый гороховый суп самый вкусный? Лучшие шеф-повара Эстонии поделились своим мнением

Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis ERRi videost

Во вторник отмечается масленица, и по этому случаю шеф-повара, недавно принявшие участие в Кулинарной олимпиаде, собрались в студии Ringvaade в понедельник вечером, чтобы оценить гороховые супы, представленные в местных магазинах, пишет Elu24.

Эстонская команда поваров вернулась с Кулинарной олимпиады с серебряной и бронзовой медалями. Капитан эстонской команды Марко Сымер и член команды Койт Уусталу рассказали Ringvaade, что эстонские повара очень довольны результатом.

Помимо конкурса, в телепередаче также рассказывали о гороховом супе, который продается в эстонских магазинах.

В конкурсе участвовали гороховыt супы Põltsamaa, Salvest, Selver и Matsimoka.

Что эксперты говорят о супах? Хотя все супы достаточно хороши, Уусталу, Сымер и ведущий Марко Рейкоп сказали, что им больше всего понравился гороховый суп Selver. «Неважно, был ли он лучшим по консистенции или нет, но по вкусу точно !» отметил Уусталу.

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