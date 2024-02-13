Какой готовый гороховый суп самый вкусный? Лучшие шеф-повара Эстонии поделились своим мнением

Эстонская команда поваров вернулась с Кулинарной олимпиады с серебряной и бронзовой медалями. Капитан эстонской команды Марко Сымер и член команды Койт Уусталу рассказали Ringvaade, что эстонские повара очень довольны результатом.

Что эксперты говорят о супах? Хотя все супы достаточно хороши, Уусталу, Сымер и ведущий Марко Рейкоп сказали, что им больше всего понравился гороховый суп Selver. «Неважно, был ли он лучшим по консистенции или нет, но по вкусу точно !» отметил Уусталу.