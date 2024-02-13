РЕПОРТАЖ ⟩ «Я до сих пор влезаю в эти джинсы!» Жители Таллинна расчехлили свои наряды 70-х и пошли в отрыв

Эпоха 70-х прочно ассоциируется с зажигательными ритмами, яркой одеждой и духом свободы. Блестки, кричащие цвета, очки в пластмассовых оправах, крупные серьги, мини-юбки, клеш – это целый стиль, который существует вне времени и одинаково заряжает и подростков, и студентов, и взрослых.

«Кто-то сегодня вернулся в свою юность, кто-то прочувствовал атмосферу, в которой жили наши мамы и бабушки – это прекрасно», – говорит флорист, организатор вечеринки в стиле 70-х Татьяна Фитания.

Супруги Ланг и журналист Светлана Карабут, которая тоже решила из общей стилистики вечера не выбиваться. Фото: Елена Иванова

Супруги Ирина и Анатолий Ланг пришли на вечеринку накануне золотой свадьбы. Самое интересное, что ничего искать для своих образов не пришлось, все необходимое нашлось дома на антресолях.

«Наше поколение не умеет ничего выбрасывать… А вдруг пригодится? И вот пригодилось! – с улыбкой рассказывают супруги Ланг. Ирина надела платье, в котором в 70-х бегала к Анатолию на свидания. А из другой своей блузки тех лет специально для вечеринки пожертвовала жабо, которым декорировала образ супруга.

«Мать покупала мне этот костюм в 72 году, сейчас мне 74 года, и я снова в нем. 52 года прошло…» – рассказывает Анатолий Ланг. Он отмечает, что, несмотря на прошествие стольких лет, костюмчик сидит как надо.

Сергей и Альбина решили выглядеть на вечеринке так, как они выглядели в конце 70-х. Фото: Елена Иванова