Стилист и флорист Татьяна Фитания, чтобы встряхнуть жителей Таллинна перед Днем влюбленных, на минувших выходных провела в своей студии вечеринку в стиле 70-х. Некоторые гости пришли не в придуманных образах, а расчехлили свои же наряды тех лет. Смотрите видеорепортаж!
РЕПОРТАЖ ⟩ «Я до сих пор влезаю в эти джинсы!» Жители Таллинна расчехлили свои наряды 70-х и пошли в отрыв
Эпоха 70-х прочно ассоциируется с зажигательными ритмами, яркой одеждой и духом свободы. Блестки, кричащие цвета, очки в пластмассовых оправах, крупные серьги, мини-юбки, клеш – это целый стиль, который существует вне времени и одинаково заряжает и подростков, и студентов, и взрослых.
«Кто-то сегодня вернулся в свою юность, кто-то прочувствовал атмосферу, в которой жили наши мамы и бабушки – это прекрасно», – говорит флорист, организатор вечеринки в стиле 70-х Татьяна Фитания.
Супруги Ирина и Анатолий Ланг пришли на вечеринку накануне золотой свадьбы. Самое интересное, что ничего искать для своих образов не пришлось, все необходимое нашлось дома на антресолях.
«Наше поколение не умеет ничего выбрасывать… А вдруг пригодится? И вот пригодилось! – с улыбкой рассказывают супруги Ланг. Ирина надела платье, в котором в 70-х бегала к Анатолию на свидания. А из другой своей блузки тех лет специально для вечеринки пожертвовала жабо, которым декорировала образ супруга.
«Мать покупала мне этот костюм в 72 году, сейчас мне 74 года, и я снова в нем. 52 года прошло…» – рассказывает Анатолий Ланг. Он отмечает, что, несмотря на прошествие стольких лет, костюмчик сидит как надо.
К слову, дубленки, в которых супруги Ланг пришли на вечеринку 70-х, тоже аутентичные, из тех лет. Ирина Ланг отмечает, что у нее всегда было бережное отношение к вещам, и она знает, как правильно за ними ухаживать и хранить. Да и шили в те годы, по словам Ирины, добросовестно – на века.
Еще одна пара – Сергей и Альбина – признается, что подготовить образы к вечеринке было совсем несложно, потому что они жили и влюблялись в то время. «Бегали на дискотеки, точно так же волосы обесцвечивали, – демонстрирует Альбина прядь волос из своего парика. – Клеши удлиняли и спорили с девчонками, у кого шире будет».
«Сейчас я выгляжу так, как выглядел в 70-х, – подтверждает слова своей второй половинки Сергей. – У меня такая же шевелюра была, когда мы познакомились!»
Еще одна гостья вечеринки за своим образом отправилась… на дачу. Именно там завалялись джинсы тех лет, правда, не совсем 70-х, а скорее, начала 80-х. «Это одни из самых первых моих джинсов, – демонстрирует модные штаны Наталья. – Когда я окончила университет, я поехала в Венгрию, потому что там работали мои родители. Эти джинсы я купила в валютном магазине, это было событие, которое запомнилось на всю жизнь!»
Отдельная радость для Натальи – что она влезает в любимые джинсы по прошествии стольких лет. Женщины поймут! К слову, вещи прошлых лет Наталья дополнила аксессуарами из нашего времени. «Эти большие серьги-кольца сейчас в моде, как и в годы моей юности. Их я купила сегодня утром в таллиннском магазина, а сумочку из макраме, как раз в стиле 70-х, я сделала своими руками этим летом. Мода возвращается!»
Яркую Татьяну, зажигающую под хиты 70-х, на танцполе невозможно не заметить. Кажется, в ее наряде присутствуют все цвета радуги. Она олицетворяет модное в те годы направление хиппи – миролюбивые «дети цветов», как они сами себя называли.
«Я сделала акцент на цвет – шокирующий, яркий, олицетворяющий полное раскрепощение, полную свободу. Хиппи – «дети цветов» – очень много путешествовали, они не были привязаны к одному месту, к одному дому. Ездили чаще всего автостопом. Поэтому у девушки в таком ярком наряде и в такой мини-юбке было очень много шансов быстро добраться до нужного места».
Еще одна гостья вечеринки Оксана 70-е не помнит, в их финале только родилась, но это не помешало создать ей яркий образ девушки-хиппи. Вещи для образа заказала в интернет-магазине. «У китайских товарищей есть все», – смеясь, признается Оксана.
Ведущий праздника Вадим Анцупов в галантном образе гармонично влился в атмосферу 70х. «Я в те годы был еще совсем юным, – рассказывает Вадим Анцупов. – Мы часто ездили на пляж Пирита, это был самый популярный пляж, но автобусов было очень мало. Я – и маленького роста, среди всех людей. Помню, что было очень тесно, жарко и не очень комфортно – вот этим мне запомнились 70-е». Конечно, про тесные 70-е ведущий шутит, а вот жаркими они точно были, и доказательство тому – богатый набор стилизованных костюмов, которые заслуживают только восхищения и похвалы.