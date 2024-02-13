Принц Уильям справляется «чрезвычайно хорошо» на фоне болезней жены и отца

Принц Уильям справляется «чрезвычайно хорошо» на фоне операции жены Кейт Миддлтон и рака своего отца, короля Великобритании Чарльза III. Об этом пишет People.

Принц Уэльский начинает недельный перерыв в королевских обязанностях, чтобы позаботиться о принцессе Кейт и их трех детях - 10-летнем принце Джордже, 8-летней принцессе Шарлотте и принце Луи. 5. Пока он это делает, продолжаются дискуссии о том, что будущий суверен должен сделать, чтобы заменить своего отца.

7 февраля 2024 года, когда принц Уильям впервые вернулся к исполнению королевских обязанностей после операции Кейт Миддлтон, он мало что рассказал о состоянии жены и отца, однако поблагодарил за поддержку его семьи в трудные времена.

Друг семьи рассказал о возвращении принца Уэльского к публичной жизни: «Он справляется, на удивление, хорошо, учитывая, что его жена перенесла операцию, и он недавно узнал о болезни своего отца».

Тем временем супруга будущего британского монарха «продолжает прогрессировать», - рассказывают изданию представители Кенсингтонского дворца.

Ярким свидетельством того, что здоровье принцессы улучшилось, стало то, что она смогла поехать в Норфолк на школьные каникулы их детей. В частности, Уэльские навестили короля Чарльза, который там лечится.