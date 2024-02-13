ФОТО ⟩ «Когда я проснулся, я просто плакал»: известный эстонский музыкант перенес сложную операцию

В пятницу мы писали о том, что Кердо Мёльдер , вокалист группы Respekt, находится в тяжелом состоянии в Северо-Эстонской региональной больнице. Он также сообщил в социальных сетях, что из-за внезапного ухудшения здоровья вынужден отменить выступления, которые должен был дать в выходные.

«Сейчас я окружен своей семьей и очень близкими людьми, но мне очень нужна любая молитва, чтобы все было хорошо», - сказала Кердо редакции в пятницу днем. Однако она отказалась назвать точный диагноз. «Если у меня все будет хорошо, я обязательно буду больше говорить обо всем этом», - пообещал он. «Я также обязательно помогу провести профилактику этого заболевания, потому что оно может поражать очень молодых людей», - добавил он.