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ФОТО ⟩ «Когда я проснулся, я просто плакал»: известный эстонский музыкант перенес сложную операцию

Кетлин Крузе
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Фото: Erakogu

«Я благодарен всем за добрые пожелания и энергию!» Кердо Мёльдер, неожиданно попавший в больницу, выражает свою благодарность. Мужчине была сделана сложная операция в Северо-Эстонской региональной больнице.

В пятницу мы писали о том, что Кердо Мёльдер, вокалист группы Respekt, находится в тяжелом состоянии в Северо-Эстонской региональной больнице. Он также сообщил в социальных сетях, что из-за внезапного ухудшения здоровья вынужден отменить выступления, которые должен был дать в выходные.

«Сейчас я окружен своей семьей и очень близкими людьми, но мне очень нужна любая молитва, чтобы все было хорошо», - сказала Кердо редакции в пятницу днем. Однако она отказалась назвать точный диагноз. «Если у меня все будет хорошо, я обязательно буду больше говорить обо всем этом», - пообещал он. «Я также обязательно помогу провести профилактику этого заболевания, потому что оно может поражать очень молодых людей», - добавил он.

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