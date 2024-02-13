ФОТО ⟩ «Когда я проснулся, я просто плакал»: известный эстонский музыкант перенес сложную операцию

«Я благодарен всем за добрые пожелания и энергию!» Кердо Мёльдер, неожиданно попавший в больницу, выражает свою благодарность. Мужчине была сделана сложная операция в Северо-Эстонской региональной больнице.
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В пятницу мы писали о том, что Кердо Мёльдер, вокалист группы Respekt, находится в тяжелом состоянии в Северо-Эстонской региональной больнице. Он также сообщил в социальных сетях, что из-за внезапного ухудшения здоровья вынужден отменить выступления, которые должен был дать в выходные.