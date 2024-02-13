Ошибка производителя: женщина показала винтажный сундук, убивший 14 детей

Рукодельница Лилли Скьолдал из Вичито-Фолс (штат Техас, США) известна своим талантом по реставрации мебели. Ранее женщина похвасталась в TikTok невероятной трансформацией тумбочки, туалетного столика и огромного письменного стола, а сейчас обновила 60-летний кедровый сундук, придав ему более современный вид. Однако, как неожиданно выяснилось, эта винтажная вещь имеет «темное» прошлое.

Сундук, который выпускали компании Lane и Virginia Maid в 1961 году, Лилли купила в местном магазине всего за 80 долларов. Реставрация заняла у нее около пяти часов. Пришлось снять замок, отшлифовать все поверхности, заменить шпон, замазать видимые дефекты краской и покрыть сундук полиуретаном.

Результат работы превзошел все ожидания, поэтому женщина решила поделиться этим удивительным преобразованием на своей странице в TikTok (@thefurnituredoctor), собрав на момент публикации более 700 тысяч просмотров и 52 тысячи лайков.

«Все прошло по плану, и я очень довольна тем, что получилось», - говорит Лилли Скьолдал в кадре.

Американка обрадовалась теплой реакции со стороны аудитории: она очень надеется, что это будет побуждать людей не отказываться от старой мебели.

Интересно, что позже было раскрыто «темное» прошлое сундука. Как выяснилось, выпуск этой модели был запрещен комиссией по безопасности потребительских товаров (CPSC) в 2018 году из-за опасности для детей, поскольку было обнаружено, что крышка сундука автоматически блокируется. Это стало причиной гибели от удушья 14 детей в период между 1977 и 2015 годами.

«Люди понимают, что этот сундук опасен и что замок следует снять, чтобы предупредить несчастные случаи», - говорит блогер и добавляет, что подыщет для него новых владельцев.