По данным властей, в понедельник, 12 февраля, в крупнейшем парке развлечений в Гетеборге (Швеция) вспыхнул большой пожар, в результате которого 12 человек получили легкие ранения, пишет Tvnet.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В соседней стране загорелся парк развлечений: пострадали люди
Полиция эвакуировала людей из отелей и офисов, находящихся рядом с тематическим парком Liseberg, и призвала жителей района оставаться в помещениях из-за дыма.
Галерея: Пожар в парке развлечений
По данным полиции, 12 человек, получивших легкие травмы, обратились за медицинской помощью в близлежащую больницу.
The aqua complex of the country's largest amusement park caught fire in Gothenburg, Sweden. 12 people were injured. pic.twitter.com/rgFFKpKRUk— NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2024
На кадрах с места происшествия видны пламя и взрывы, разрушающие горки аквапарка, а над городом поднимается черный дым.
«Пожар начался на одном из водных аттракционов», расположенном за пределами главного здания аквапарка, а затем распространился по всему сооружению», - говорится в заявлении парка.
Причина возгорания пока неизвестна.