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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В соседней стране загорелся парк развлечений: пострадали люди

Limon.ee
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В Швеции загорелся парк развлечений
В Швеции загорелся парк развлечений Фото: RICHARD MELLQVIST/RICHARD MELLQVIST via REUTERS

По данным властей, в понедельник, 12 февраля, в крупнейшем парке развлечений в Гетеборге (Швеция) вспыхнул большой пожар, в результате которого 12 человек получили легкие ранения, пишет Tvnet.

Полиция эвакуировала людей из отелей и офисов, находящихся рядом с тематическим парком Liseberg, и призвала жителей района оставаться в помещениях из-за дыма.

Галерея: Пожар в парке развлечений

По данным полиции, 12 человек, получивших легкие травмы, обратились за медицинской помощью в близлежащую больницу.

На кадрах с места происшествия видны пламя и взрывы, разрушающие горки аквапарка, а над городом поднимается черный дым.

«Пожар начался на одном из водных аттракционов», расположенном за пределами главного здания аквапарка, а затем распространился по всему сооружению», - говорится в заявлении парка.

Причина возгорания пока неизвестна.

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