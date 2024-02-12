ФОТО И ВИДЕО ⟩ В соседней стране загорелся парк развлечений: пострадали люди

Полиция эвакуировала людей из отелей и офисов, находящихся рядом с тематическим парком Liseberg, и призвала жителей района оставаться в помещениях из-за дыма.

Галерея: Пожар в парке развлечений

По данным полиции, 12 человек, получивших легкие травмы, обратились за медицинской помощью в близлежащую больницу.

The aqua complex of the country's largest amusement park caught fire in Gothenburg, Sweden. 12 people were injured. pic.twitter.com/rgFFKpKRUk — NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2024

На кадрах с места происшествия видны пламя и взрывы, разрушающие горки аквапарка, а над городом поднимается черный дым.

«Пожар начался на одном из водных аттракционов», расположенном за пределами главного здания аквапарка, а затем распространился по всему сооружению», - говорится в заявлении парка.

Причина возгорания пока неизвестна.