Это прогрев публики? Какой истинный смысл плакатов с публичными извинениями на Лаагна-теэ

«Перефразируя известное стихотворение, можно сказать, что если баннеры вывешивают, значит это кому-нибудь нужно. Не знаю, кто именно стоит за чередой объявлений, в которых неизвестные мужчины просят прощения у своих дам, однако хочу заметить, что подобные плакаты стали появляться на Лаагна-теэ и в других местах именно в преддверии Дня влюбленных. В любом случае, надеюсь, что таллиннские мужчины своим поведением будут давать меньше поводов для того чтобы потом приходилось извиняться. В противном случае, водители все чаще будут внимательно вчитываться в текст на плакатах, а не следить за дорогой.»