Уже не первый раз в столице Эстонии были замечены банеры с извинениями перед девушками. На сегодняшний день трудно сказать может ли быть это социальной рекламой или «прогревом» перед какой-то акцией.
Это прогрев публики? Какой истинный смысл плакатов с публичными извинениями на Лаагна-теэ
Банеры с просьбой простить непутевого, но такого родного, можно было встретить в конце января на мосту Выйдуйооксу по дороге Лаагна-теэ и в центре города у здания штаб-квартиры Центрийской партии. Тогда прощение просили у некой Анечки. Сейчас же плакат с публичным извинением обращен к нежной Лене.
Нам остается гадать – это дело рук одного мужчины, который пытается загладить вину то перед Анечкой, то перед Леной, или хороший пример заразителен, и кто-то позаимствовал способ примирения со своей второй половиной. В любом случае, история этих надписей вызавает вопросы, а ведь так хочется узнать больше подробностей: кто все эти герои, за что просят прощения, и состоялось ли примирение?
Мы задались вопросом, может ли быть это социальной рекламой или «прогревом» перед какой-то акцией и решили узнать мнение у вице-мера Владимира Света:
«Перефразируя известное стихотворение, можно сказать, что если баннеры вывешивают, значит это кому-нибудь нужно. Не знаю, кто именно стоит за чередой объявлений, в которых неизвестные мужчины просят прощения у своих дам, однако хочу заметить, что подобные плакаты стали появляться на Лаагна-теэ и в других местах именно в преддверии Дня влюбленных. В любом случае, надеюсь, что таллиннские мужчины своим поведением будут давать меньше поводов для того чтобы потом приходилось извиняться. В противном случае, водители все чаще будут внимательно вчитываться в текст на плакатах, а не следить за дорогой.»
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски тоже дала комментарий:
Нет, я не знаю, кто вывешивает эти плакаты. Но, действительно, появление двух идентичных плакатов навевают на мысли, что возможно третий плакат будет связан с днем всех влюбленных и там будет написано что-то в стиле - лучший способ попросить прощения, купить девушке ювелирное украшение, а не тратить деньги на ерунду. И название ювелирного магазина.
Если вы знаете авторов и истинную цель этих плакатов, то просим написать нам в редакцию.