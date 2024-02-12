Дочь Ольги Орловой – годоваля Аня познает оркужающий мир. Именно этим руководствовалась телеведущая, когда позволила ребенку попробовать корм из собачей миски. Кадры процесса звезда опубликовала в личном блоге, пишет Womanhit.
ВИДЕО ⟩ Ольга Орлова накормила дочь из собачей миски
«Слабонервных яжматерей всея Руси просьба не смотреть. Анютка так познает окружающий мир, и я не вижу в этом ничего страшного. Рубрику «нестерильные дети» можно считать открытой. Присоединяйтесь, кто «за», да и кто «против» тоже. Корма хватит на всех», – написала Орлова.
Но фолловеров было не остановить.
«Что корм пробует ничего, но что после собаки это не очень», «Сейчас чайки налетят», «Совсем не против, мои также выросли», – писали пользователи Сети.