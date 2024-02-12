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ВИДЕО ⟩ Ольга Орлова накормила дочь из собачей миски

Limon.ee
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Ольга Орлова
Ольга Орлова Фото: Instagram

Дочь Ольги Орловой – годоваля Аня познает оркужающий мир. Именно этим руководствовалась телеведущая, когда позволила ребенку попробовать корм из собачей миски. Кадры процесса звезда опубликовала в личном блоге, пишет Womanhit.

«Слабонервных яжматерей всея Руси просьба не смотреть. Анютка так познает окружающий мир, и я не вижу в этом ничего страшного. Рубрику «нестерильные дети» можно считать открытой. Присоединяйтесь, кто «за», да и кто «против» тоже. Корма хватит на всех», – написала Орлова.

Но фолловеров было не остановить.

«Что корм пробует ничего, но что после собаки это не очень», «Сейчас чайки налетят», «Совсем не против, мои также выросли», – писали пользователи Сети.

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