ВИДЕО ⟩ Ольга Орлова накормила дочь из собачей миски

«Слабонервных яжматерей всея Руси просьба не смотреть. Анютка так познает окружающий мир, и я не вижу в этом ничего страшного. Рубрику «нестерильные дети» можно считать открытой. Присоединяйтесь, кто «за», да и кто «против» тоже. Корма хватит на всех», – написала Орлова.