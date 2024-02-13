Западные СМИ провели тщательный анализ невербальных сигналов и жестов Путина во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, обратив внимание на странное поведение главы кремля. Журналисты немецкого издания Bild опубликовали фрагмент видео, передают Fakty.
Журналисты обратили внимание на странное поведение Владимира Путина во время интервью Карлсону
«Он во время интервью странно себя вел. Кашлял, снимал-надевал часы, разминал запястья и даже поправлял руками ногу. Получается, что деменция и маразм – это лишь малая часть дедовских болезней. Будем надеяться, это его последнее интервью», – пишет телеграм-канал «Сеятель ветра».
Журналисты отмечают, что деменция может быть лишь малой частью проблем Путина со здоровьем.
«Достоверно известно, что после падения с лошади в 2012 году состояние здоровья путина ухудшилось, у него начались проблемы с нижними конечностями и позвоночником. В социальных сетях также отмечают, что путин крайне редко дает интервью западным журналистам, которые не подвергаются цензуре кремля. Обычно такие моменты Кремлевские СМИ вырезают и тщательно маскируют», – констатирует charter97.