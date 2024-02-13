Журналисты обратили внимание на странное поведение Владимира Путина во время интервью Карлсону

«Он во время интервью странно себя вел. Кашлял, снимал-надевал часы, разминал запястья и даже поправлял руками ногу. Получается, что деменция и маразм – это лишь малая часть дедовских болезней. Будем надеяться, это его последнее интервью», – пишет телеграм-канал «Сеятель ветра».

Журналисты отмечают, что деменция может быть лишь малой частью проблем Путина со здоровьем.

«Достоверно известно, что после падения с лошади в 2012 году состояние здоровья путина ухудшилось, у него начались проблемы с нижними конечностями и позвоночником. В социальных сетях также отмечают, что путин крайне редко дает интервью западным журналистам, которые не подвергаются цензуре кремля. Обычно такие моменты Кремлевские СМИ вырезают и тщательно маскируют», – констатирует charter97.