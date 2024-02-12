Названы города Европы с самым дешевым и самым дорогим жильем на Airbnb

Как пишет FTN News со ссылкой на результаты свежего исследования European Nightlife Index, средняя стоимость аренды апартаментов в этом городе составляет 74,32 евро.

А вот самые высокие цены в Европе на жилье через Airbnb были зафиксированы в шотландской столице Эдинбурге, где одна ночь обойдется в среднем в 198,8 евро.