Названы города Европы с самым дешевым и самым дорогим жильем на Airbnb
Польская столица Варшава предлагает туристам самые выгодные цены на проживание в жилье, арендованном через сервис Airbnb.
Как пишет FTN News со ссылкой на результаты свежего исследования European Nightlife Index, средняя стоимость аренды апартаментов в этом городе составляет 74,32 евро.
А вот самые высокие цены в Европе на жилье через Airbnb были зафиксированы в шотландской столице Эдинбурге, где одна ночь обойдется в среднем в 198,8 евро.
ТОП-5 городов Европы с самыми дешевыми ценами на Airbnb:
- Варшава, Польша (74,32 евро).
- Стамбул, Турция (76,25 евро).
- Братислава, Словакия (78,3 евро).
- Краков, Польша (83,34 евро).
- Будапешт, Венгрия (89,9 евро).
ТОП-5 городов Европы с самыми высокими ценами на Airbnb:
- Эдинбург, Шотландия (198,8 евро).
- Венеция, Италия (194,16 евро).
- Лондон, Англия (193,24 евро).
- Париж, Франция (187,7 евро).
- Амстердам, Нидерланды (180,6 евро).