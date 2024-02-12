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Названы города Европы с самым дешевым и самым дорогим жильем на Airbnb

Limon.ee
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Варшава. Фото иллюстративное.
Варшава. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Самые высокие средние цены на Airbnb были зафиксированы в шотландском Эдинбурге, пишет Униан.

Польская столица Варшава предлагает туристам самые выгодные цены на проживание в жилье, арендованном через сервис Airbnb.

Как пишет FTN News со ссылкой на результаты свежего исследования European Nightlife Index, средняя стоимость аренды апартаментов в этом городе составляет 74,32 евро.

А вот самые высокие цены в Европе на жилье через Airbnb были зафиксированы в шотландской столице Эдинбурге, где одна ночь обойдется в среднем в 198,8 евро.

ТОП-5 городов Европы с самыми дешевыми ценами на Airbnb:

  1. Варшава, Польша (74,32 евро).
  2. Стамбул, Турция (76,25 евро).
  3. Братислава, Словакия (78,3 евро).
  4. Краков, Польша (83,34 евро).
  5. Будапешт, Венгрия (89,9 евро).

ТОП-5 городов Европы с самыми высокими ценами на Airbnb:

  1. Эдинбург, Шотландия (198,8 евро).
  2. Венеция, Италия (194,16 евро).
  3. Лондон, Англия (193,24 евро).
  4. Париж, Франция (187,7 евро).
  5. Амстердам, Нидерланды (180,6 евро).
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