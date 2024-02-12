В последние два года Том Круз снова носит более длинные волосы. В этот период он был занят работой над своей франшизой «Миссия невыполнима», пишет Focus.
ФОТО ⟩ Сильные изменения во внешности Тома Круза вызвали у журналистов вопросы
Звезда Голливуда актер Том Круз был VIP-гостем на блестящем гала-ужине в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance Charity в Raffles London в OWO (Старое военное министерство). Все взгляды были прикованы к звезде после того, как за последние четыре десятилетия его внешность заметно изменилась, сообщает Daily Mail.
В своем последнем публичном появлении актер продемонстрировал более длинные, распущенные локоны. Он сиял, фотографируясь с принцем Уэльским.
Карьера Тома, одного из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, длилась более четырех десятилетий.
Совершив прорыв в фильмах «Рискованный бизнес» (1983) и «Лучший стрелок» (1986), он стал ведущим актером девяностых, сыграв роли в «Фирма» (199) и «Джерри Магуайр» (1996).
Журналисты обратили внимание на изменившийся за эти годы внешний вид Тома.