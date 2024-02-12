ФОТО ⟩ Сильные изменения во внешности Тома Круза вызвали у журналистов вопросы

Звезда Голливуда актер Том Круз был VIP-гостем на блестящем гала-ужине в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance Charity в Raffles London в OWO (Старое военное министерство). Все взгляды были прикованы к звезде после того, как за последние четыре десятилетия его внешность заметно изменилась, сообщает Daily Mail.

В своем последнем публичном появлении актер продемонстрировал более длинные, распущенные локоны. Он сиял, фотографируясь с принцем Уэльским.

Карьера Тома, одного из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, длилась более четырех десятилетий.

Совершив прорыв в фильмах «Рискованный бизнес» (1983) и «Лучший стрелок» (1986), он стал ведущим актером девяностых, сыграв роли в «Фирма» (199) и «Джерри Магуайр» (1996).

Журналисты обратили внимание на изменившийся за эти годы внешний вид Тома.

Prince William meets Tom Cruise as he attends the Londonâs Air Ambulance Charity Gala Dinner at Raffles London, London, UK on the 7th February 2024.Picture by Daniel Leal/WPA-Pool//GEORGEROGERS_09560017/Credit:GEORGE ROGERS/SIPA/2402081001 Фото: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA